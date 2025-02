Dios, toros y parchís

Comenta Compartir

Lo primero que Victoria Federica Marichalar hace es dar gracias a Dios. Y su juego de mesa favorito es el parchís. Qué horror. El parchís. ... Me hace gracia que su museo favorito sea el Reina Sofía. Quizá su calle favorita sea la avenida Reina Victoria y el Hospital de la Princesa su centro sanitario favorito. No sé, en el Prado es donde está su familia. La hija de la infanta Elena ha saltado a la farándula en la revista 'Elle'. Y el avance no ha podido ser más satisfactorio. Las cosas que dice. El aspecto ya nos lo sabíamos, que ahora va por ahí emperifollada a los desfiles con papá. Esto es una producción de diez horas. La belleza de Diana Vreeland y la pinta de Dovima. Su abuelo, el rey Juan Carlos, es su persona favorita del mundo. Y a él debe su afición a los toros. A ver, Dios, toros, rey y parchís. Qué grande. Sólo echo de menos una foto como la que Richard Avedon hizo a Dovima en 1955 para 'Harper's Bazaar'. Con elefantes. Vivos.

