Dios como segundo plato

Comenta Compartir

El abandono del inefable Xavier Novell del obispado de Solsona y su matrimonio civil con una muy peculiar escritora levantó toda clase de burlas porque ... además estaba etiquetado como un obispo integrista, reaccionario y ultracatólico en temas conflictivos. Y entre tantas burlas no faltaron los comentaristas sabelotodo que nos predicaban la necesidad de que los curas católicos se casen (¡como si el estar casado fuera garantía de fidelidad a los compromisos para los curas y no curas!). Porque si Novell era sacerdote y obispo, fue porque voluntariamente dijo sí a su vocación de entregarse a Dios; como ahora ha dicho sí a una mujer, mas olvidando su compromiso anterior. Para sus hermanos en la Iglesia esto es lo penoso, y no solo no nos provoca burlas, sino que nos mueve a rezar por él. Pero quienes sostienen que los curas tendrían que casarse difícilmente lo comprenderán: son incapaces de concebir que el amor a Dios sea exclusivo y merezca la entrega en plenitud de hombres y mujeres, sin tenerlo de segundo plato.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora