El dios de la lluvia llora sobre México

A 500 años de la conquista del imperio azteca (13 de agosto de 1521) por Hernán Cortés, el presidente mexicano López Obrador la deslegitima por ... genocida, exigiendo que España pida perdón. Continúa produciéndose aquello de lo que se quejaba Octavio Paz: «Cortés divide a los mexicanos, envenena las almas y alimenta rencores anacrónicos y absurdos. El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. El mito nos impide vernos en nuestro pasado y, sobre todo, impide la reconciliación de México con su otra mitad».

El sometimiento del imperio azteca supuso un choque de civilizaciones, entrañando un alto grado de violencia. Cortés, durante su impresionante marcha desde Veracruz hasta la capital azteca, Tenochtitlán, llegó a ser brutal y sanguinario cuando fue preciso. Ahora bien, no se autocomplacía en la violencia –como los genocidas clásicos nazis/fascistas o contemporáneos– , sino que llegó a conmoverse ante ella, como cuando contempló la lluvia de sangre y fuego que arrasó Tenochtitlán. Los mexicas invocaban a Tláloc, dios de la lluvia de agua. De ahí el título de la mejor novela histórica sobre Cortés/México, escrita por el húngaro László Passuth, y que yo tomo para titular esta sección. Cortés trasciende el militarismo. «Fue un gran político», según John Elliot. Primero, porque, dándose cuenta de sus menguadas fuerzas y del descontento que suscitaba la dominación mexica sobre diversos pueblos mesoamericanos, como laxcaltecas o totonacas, estableció –valiéndose de su personalidad seductora y carismática y de su talento organizador y emprendedor– alianzas con ellos que le permitieron, entre 1519 y 1521, la conquista de un gran imperio. Y segundo, porque quiso que la rica cultura azteca no debía ser destruida sino fusionada con la española. Este mestizaje no lo hizo ningún pueblo colonizador, sólo España. Cortés dio ejemplo uniéndose a la Malinche, que además fue una extraordinaria consejera.

Medellín, siglo XV: pobreza extrema. Familia Cortés: hidalga no pobre, pero humilde. Su padre tuvo la inteligencia de mandar a su enclenque hijo a Salamanca bajo la protección de un pariente escribano, donde adquiriría cierta cultura.

La de Hernán Cortés fue una verdadera gesta de la que los españoles/mexicanos y los extremeños en particular debemos sentirnos orgullosos

La mentalidad de la época jugó a su favor. Frente al oscurantismo, miedos y tabúes medievales, el hombre renacentista se sentirá más libre para trazar su trayectoria vital. En la cultura antropocéntrica renacentista, el hombre será sueño de su propio destino. De esta manera, el extremeño pudo satisfacer su afán de aventura.

Unos años como colono en La Española y en Cuba, bajo las órdenes del gobernador Diego Velázquez, le permitieron familiarizarse con el medio y con los nativos y hacer un patrimonio. Pero lo que le haría entrar en la historia fue la exploración de las costas de Yucatán por orden de Diego Velázquez. Cortés sospechó de la existencia en el interior de un gran imperio y decidió conquistarlo con tan sólo 35 años, sin gran experiencia militar y con muy pocos efectivos. Una verdadera gesta de la que los españoles/mexicanos en general y los extremeños en particular debemos sentirnos orgullosos.