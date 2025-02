Cuando Dios se aburre

Comenta Compartir

Desde luego, no seré yo quien cuestione toda esa preciosa historia de la creación, con los seis días de quehaceres divinos y el descanso en ... el séptimo. No tengo la menor idea, ni preparación alguna para contrastar mis creencias con teólogos, astrónomos o astrólogos acerca de la esencia de lo divino y de los intríngulis del universo. Yo me imagino al sempiterno Dios, al menos al de la versión occidental, existiendo desde siempre, es lo suyo, y con la nada enfrente, que como era nada, no daba ni conversación. Terrible concepto el de la nada, pues si es nada no debe tener ni siquiera nombre y si la mentamos, pues ya existe y la pobre deja de ser nada. Pero eso es harina de otro costal. Lo que nos interesa es que Dios se puso a rellenar la nada, que existía pero no existía, con inmensas aglomeraciones de energía que fueron retirando porciones de la noexistencia y la ocupaban con todo ese espectáculo de galaxias, agujeros negros, caminos de Santiago y soles calentitos. Luego vino el resto, y todo el mundo conoce que lo último que se formó fue ese animalito con una pizca de inteligencia, al que llamamos hombre, colocado en un planetilla al extremo de una galaxia de segunda clase. Después, el descanso divino. El domingo sideral. Yo me atreví, en una columna, a imaginar que el buen Dios, justo en ese día de asueto, tuvo un resquemor pues pensaba que a la creación le faltaba una chispita, un poquito de gracia y, entonces, encendió la flor de la mimosa que se había traspapelado entre tantos movimientos cósmicos. Pero eso era un intento algo cursi por mi parte de meter algo de poesía en un artículo.

Hoy pienso de otra forma. Las puertas de la vejez me hacen ver con claridad estas cuestiones. Ahora pienso que nuestro Dios de cualidades eternas e hipermágicas padece un defectillo, como un pequeño malestar pasajero que se repite cada varias decenas de milenios. Simplemente que le sobreviene un brote de aburrimiento que se le sube a la cabeza, y se ve impulsado a completar su obra. La última crisis la tuvo hace unos siglos y se sacó de la manga divina la Navidad. Tal cual. Habrá alguno que piense que lo de ser especialmente buenos y amables en estas fechas es cosa nuestra. Qué va. ¿Y lo del niño en el portal? Tampoco. ¿Y los tres reyes de los regalos y los villancicos? Idem de idem. ¿Y los turrones? Bueno, quizá eso sí sea una creación compartida. Pero lo que sí dejó Dios en manos de los humanos, en la Navidad, es que dispusiéramos libremente de zaras, cortes ingleses, amazones y tarjetas de crédito. O de todo lo contrario. Ahí está el meollo de ser o no ser en la Navidad. Y cada nuevo diciembre que llega, seguro que nuestro buen Dios se divierte pensando: «A ver con qué me vienen este año esos pobrecillos».

