Dionisio Hernández Gil y el Museo Romano

Cuando se revisen las aportaciones del arquitecto extremeño Dionisio Hernández Gil en su vertiente institucional, en el ámbito de las Bellas Artes, se tendrá constancia ... de su voluntad en propiciar decisiones trascendentales. Un acontecimiento que resume esa particular impronta se produjo con el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, ese símbolo arquitectónico que adorna nuestra arqueología. El Museo se creó en noviembre de 1975, con el Bimilenario de Emerita, por el ministro Cruz Martínez Esteruelas, aunque se ubicó en la Iglesia de Santa Clara, en el viejo museo local. Así es que, de nuevo edificio para la «poderosa» decisión política, nada de nada. Afortunadamente, en diciembre de 1980, siendo Dionisio inspector general de Monumentos, del Ministerio de Cultura que dirigía Iñigo Cavero, se derrumbaron peligrosamente las cerchas y entibados de un hondo solar arqueológico, al final de la calle José Ramon Mélida. En ese gran solar, años antes, iba a construirse un colegio privado, pero vistos los restos aparecidos fue expropiado por el Estado. De forma inmediata, Dionisio vino a Mérida, el 28 de diciembre de 1980, para inspeccionar las consecuencias del desastre, concretando una solución urgente: un gigantesco muro de hormigón levantado por el contratista Pedro Garcia Moya, sobre el que se asentó, después, toda la cara oeste del gigantesco Museo.

La segunda parte de este relato obligado se produjo con Soledad Becerril ya en el Ministerio y Dionisio como jefe de servicio de Restauraciones. Las presiones, desde las distintas instancias institucionales eran recurrentes pero el nuevo edifico del Museo no se encontraba con su destino. La cuestión es que no había un proyecto formal para un Museo Nacional en Mérida, ni voluntad de asumir el «regalo» del bimilenario, algo que solo parecía ya un simple farol del régimen extinguido justo por aquel noviembre del 75. Aquí apareció, otra vez, la impronta afortunada de Dionisio y de sus apoyos en el Ministerio, propiciando una solución más técnica y procedimental que política. Se contrató exactamente la «cobertura de unos restos arqueológicos romanos». Para redactar ese proyecto se designó, a través de la figura administrativa de «asistencia técnica», a Rafael Moneo. Esa fue la acertada decisión y de tal manera –muy habilidosamente– comenzó el trayecto formal de la construcción del gran edificio que hoy conocemos y que abrió, al mismo tiempo, la andadura más afortunada, como el mismo reconoce, del arquitecto Rafael Moneo, lanzado como referente mundial de la arquitectura racionalista. La obra se adjudicó a Cubiertas/MZOV por 180 millones de pesetas, un presupuesto bajo para lo que se pretendía construir y que demuestra que no había un proyecto formal de edificio de Museo Nacional de Arte Romano, ya que el reformado se fue a 200 millones de pesetas, algo que superaba el presupuesto inicial, cuestión complicada para los interventores, aunque la ministra estuvo a gran altura, me consta, respaldando la línea acertada de Dionisio Hernández Gil. Esta es la verdadera historia del colosal Museo de Mérida. Otras no valen por indemostrables. Y en ella está Dionisio. Sin él y sus decisiones gigantes, el Museo como lo conocemos no existiría.