Que la situación económica y financiera de España es preocupante no es nada nuevo. Un déficit público disparado, una inflación que se acerca a los ... dos dígitos, una preocupante situación para los gasolineros, transportistas, agricultores o ganaderos, con unos pensionistas que no saben si este gobierno va a ser capaz de subir las pensiones en una cuantía igual a la subida del IPC para no perder poder adquisitivo, como ha prometido hasta la saciedad. Hace unos días leí que el Ayuntamiento de Soria, a través de su concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género y la Asociación Cultura en Femenino, organizan para el próximo día 16 de abril, Sábado Santo, el taller 'Píntate el toto'. La idea consiste en un crear un «toto bag», que no es más que un bolso con asas largas y donde se anima a las mujeres de Soria que ahí pinten su vulva. Sin comentarios. Eso sí, sufragado con dinero público aunque después de lo que dijo la exvicepresidenta Carmen Calvo de que el dinero público no es de nadie ya me quedo más tranquilo.

Como no me quedé muy tranquilo, hace unos días repasé el Boletín Oficial del Estado y en su apartado de otras disposiciones dice que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo acuerda la ejecución de la acción 'Mujeres, café y clima: empoderamiento femenino frente a la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático' en ¡¡¡Etiopía¡¡¡. El coste total de la acción es de 1.118.000 euros. Y los españoles sufriendo la recesión. Me imagino señor Sánchez que de esto no tendrá la culpa Putin ¿o también sí?

