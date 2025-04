Más dinero, menos poderío

Comenta Compartir

Hay una teoría económica que relaciona la economía con la venta de pintalabios rojo. Yo, para calibrar cómo de atendida está Badajoz, no me fijo ... en los presupuestos, 122,5 millones que se acaban de aprobar en una ciudad que suele cerrar el año con superávit, pero que debe dinero a sus policías, por eso mejor no enredarse en ingenierías financieras y usar otras referencias a ver si Badajoz marcha o no.

Mirar al suelo y analizar ese metro cuadrado de acera donde en ese momento posamos los pies da una idea. ¿Está entera, esa baldosa, se mueve, tiene churretes como la cara de un niño de dos años con un donut de chocolate en la mano, el diseño es uniforme en toda la calle? La poda de árboles también sirve. Indica si somos capaces de afeitarnos o nos abandonamos hasta que las ratas se esconden en la barba de las palmeras y solo entonces sacamos la Stihl. Algo que últimamente me tiene alerta son la fuentes, de beber y de adornar. En ambas categorías unas van y otras no. Algunas para mitigar la sed funcionan y entiendo que el covid ya no es excusa. Entre las de adornar, la más espectacular es la que corona Sinforiano Madroñero (con permiso de El Faro), pero lleva meses seca con los intestinos al sol. La de las grullas levantando el vuelo en Cerro de Reyes sí tiene chorro cuando paso, por lo que entiendo que la sequía no tiene que ver. Las que no funcionan, no sé si es por falta de dinero o de personal, pero con el calor sahariano que se avecina las fuentes sin agua ya no pasarán desapercibidas y revelarán el actual índice de desidia. Y luego, al margen de las arcas municipales, hay referencias populistas, por no decir catetas, como las luces de la feria y los fuegos artificiales. Este verano perdemos chispa, así que tendremos el presupuesto más alto de la historia, pero todo apunta a que Badajoz pierde poderío.

