Dinero de nadie

Dejando aparte la desfachatez de legislar en beneficio de unos pocos («pactar con los delincuentes su propia condena», dice Page), Anticorrupción alerta de las rebajas ... de penas a corruptos. La reforma, según la fiscalía especializada, premia el daño al patrimonio público frente al patrimonio privado. Además del desatino jurídico, la reforma da la razón a Carmen Calvo en uno de sus aforismos: el dinero público no es de nadie. ¿Por qué habría que protegerse más que el privado, que sí es de alguien?

Como los hijos para Belarra, que no son de nadie. Y mucho menos de sus padres, como sostiene Vox. A Belarra, al presentar la ley de familias, le han preguntado por su baja. Que su baja es parcial y que su hijo también tiene padre (y si no tuviera lo podría dejar con quien quisiera, faltaría más, aunque los hijos no sean de los padres). Si el SMI sube con el IPC, el Estado se embolsa 800 euros más por trabajador. Más dinero para poder malversarlo.