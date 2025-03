Dimisión del alcalde de Badajoz

Comenta Compartir

Me parece muy grave que la mano derecha del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, cree un perfil falso para criticar con mentiras a todos nuestros ... concejales (PSOE, PP, UP y Vox) y a los ciudadanos que se atrevían a cuestionar cualquier asunto relacionado con la gestión de Gragera. Me resulta difícil creer que el alcalde pacense no lo supiera y considero más grave que no controlara a sus gánsters de la Red como Laura Carrasco. Le pillaron, Gragera. Dimita usted si aún le queda una pizca de vergüenza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora