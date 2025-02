Dime de qué presumes

Me picó la curiosidad sobre quién sería aquel político y poeta del siglo XIX que daba nombre a una estrecha calle de mi ciudad, Vicente ... Barrantes.

Gracias al inmenso fondo de Internet, pude encontrar una información que me dio que pensar. Nacido en Badajoz y amante de Extremadura, de la que fue cronista oficial, fue consejero de Instrucción Pública, académico de la Historia, diputado en Cortes, senador y autor de muchas obras poéticas, de narrativa, teatro y ensayos diversos, muchos sobre temas extremeños.

Fue nombrado director general de la Administración de Filipinas cuando aquellos territorios pertenecían a España. En definitiva, un extenso currículum de un individuo comprometido con la sociedad. Pero, con todo, no fue lo anterior lo que más me llamó la atención, sino otro apunte en su biografía: Vicente Barrantes, a pesar de su gran erudición, no tuvo ninguna titulación académica, era totalmente autodidacta. Aun así, fue un personaje en su época y alcanzó altas cotas.

Esa carencia de formación académica que no supuso para él ningún problema para alcanzar sus objetivos contrasta con el interés de algunos políticos actuales que intentan de cualquier modo engordar su currículum con titulaciones que no consiguieron realmente, otras que obtuvieron sin esfuerzo alguno sin más mérito que su influencia personal o política, o que le fueron dadas como pago de otros favores pasados o previsiblemente futuros.

Másteres o doctorados inexistentes o titulaciones poco menos que regaladas decoran, más que dan substancia, al perfil personal de algunos a los que no les para ni la posibilidad de que quienes saben la verdad decidan contarla. Incluso algunos presumen de humildes orígenes para que destaque aún más el discutible esfuerzo que los llevó a los altos puestos que ostentan.

No dudan en transformar episodios rutinarios o incluso ficticios de su vida en algo teóricamente brillante en lo personal. No me asombraría encontrar en alguno de esos currículos un apunte tal como «en su infancia participó en una cuestación benéfica». No voy a poner ejemplos; imagine el lector, que conocerá algunos, cuantos otros no conoce.

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Quienes no atesoran más mérito que su decisión de vivir sin esfuerzo de la política desde que eran poco más que adolescentes, llegan a puestos desde los que dirigen la sociedad. Dios nos coja confesados. Necesitamos más eruditos comprometidos, aún sin titulaciones.