El dilema de Pizarro

Una concejala cacereña apenas conocida fuera de la ciudad, pero formada y dialogante, bien considerada incluso por sus adversarios, como nos recordaba Manu Núñez en ... su estupendo perfil de esta semana, es a día de hoy la más firme candidata a suceder a José Antonio Monago al frente del PP de Extremadura. Lo es en detrimento de otro cacereño, en este caso de Plasencia, que o bien ha calculado mal sus fuerzas a la hora de ofrecerse a liderar el partido, o le han fallado a última hora apoyos con los que él contaba, para empezar el del propio presidente regional. María Guardiola, cuya candidatura, nunca anunciada oficialmente, parecía venirse abajo tras la caída de Pablo Casado, se impone a Fernando Pizarro, que vio en la llegada de Feijóo un salvavidas para sus aspiraciones, que empezaban a languidecer después de que la campaña promocional que inició por medio de militantes afines no diera los resultados que él esperaba.

Una vez que las posturas están claras, con todas las direcciones del PP haciendo piña con María Guardiola y dando la espalda a Pizarro, a la edil cacereña le queda poco más que aguardar plácidamente la convocatoria de un congreso regional en el que el partido quiere que ella sea la única candidata, y después lanzarse a una tarea que se presume complicada porque apenas hay un año de plazo: elevar su perfil público fuera de Cáceres lo suficiente como para tener opciones de dar batalla a Fernández Vara en las autonómicas de 2023.

Para Fernando Pizarro la situación en la que le ha dejado su propio partido es mucho más delicada. Ninguna de las cartas que ahora tiene en la mano le gusta. Podría mantenerse firme en su intención de presentarse, pero eso implicaría entrar a una guerra abierta con el aparato del PP, algo que no encaja ni con su personalidad ni con la que hasta ahora ha sido su manera de estar en la política, alejado de los conflictos internos y siempre fiel a las decisiones del partido. También podría sentarse con Monago y María Guardiola a negociar un acuerdo que le saque del ámbito municipal y le deje en un segundo plano que no le favorece –aunque no sea necesariamente en el papel de escudero– a la espera de que los vientos soplen más favorables a sus ambiciones personales. A sus 47 años sigue teniendo margen, aunque ya no sea la joven promesa que deslumbró arrasando en elecciones locales y renovando después mandato tras mandato con amplias mayorías absolutas. También puede, como le pide el PP, plegar velas y repetir como candidato en Plasencia. Para él sería lo más cómodo porque, ante la ausencia crónica de una oposición viable que padece ese Ayuntamiento, tendría casi garantizado un cuarto mandato consecutivo como dueño y señor omnipotente en una ciudad en la que no tiene quien le haga sombra, ni fuera ni dentro de su partido, y donde el espinoso asunto de una eventual sucesión no está para nada resuelto. Pero eso tendría un desagradable regusto a fracaso personal después de haber anunciado con altavoces que no volvería a presentarse a la alcaldía. Aunque Pizarro siempre ha dicho que no quiere vivir de la política hasta la jubilación y que tarde o temprano acabará regresando a su plaza de maestro de música en el colegio Miralvalle de Plasencia, no parece que esa posibilidad esté ahora mismo sobre la mesa.

Serán meses interesantes en la política extremeña, especialmente en la provincia de Cáceres.