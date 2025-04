El dilema de los ninis

En nuestra adolescencia, aquello de «¿estudias o trabajas?» era una pregunta recurrente. Pertenecíamos a una generación que daba por hecha la necesidad de buscarse las ... habichuelas cuando la falta de recursos o dotes intelectuales suficientes hacían inviable la continuidad en el sistema educativo. Era impensable encontrarse con algún/a «nini» que nos fastidiara el intento de ligar al no poder dirigir la conversación hacia los estudios o hacia los trabajos.

Parece que la cifra de ninis ha disminuido algo después de la pandemia y la entrada en vigor de la reforma laboral, pero el abandono de las aulas es un fenómeno que ha ido en aumento en las últimas décadas (ahí están las cifras de la OCDE y de la EPA). Muchos jóvenes han abandonado los estudios sencillamente por una falta de motivación, por un inadecuado modelo familiar y social que les incapacita para tener una visión de futuro que prime el esfuerzo, o por una carencia intrínseca de seducción de las materias curriculares. Los jóvenes no consideran útil su formación o prefieren encontrar en la calle aquellas emociones o sentimientos que no les proporciona en absoluto el sistema educativo.

La Junta de Extremadura, bajo el mandato de José Antonio Monago, diseñó hace años un programa formativo dirigido a aquellos jóvenes de hasta 25 años que un día dejaron inacabados sus estudios «por el boom de la construcción», consistente en la obtención del título de ESO-Express en 35 semanas en lugar de los 4 años que son necesarios para los alumnos que han decidido no abandonar el instituto, y con un incentivo de 1.000 euros, lo cual era un agravio para los chicos que siguen en el sistema. Aquello fracasó, pues solo completaron su formación el 4% de los inscritos. El cortoplacismo político no sirve para coyunturas arraigadas socialmente, como tampoco el paro se acaba en seis meses.

El fenómeno «nini» es de mayor calado, y se debe afrontar desde dos pilares fundamentales y a largo plazo: en primer lugar, el sistema de enseñanza pública y las políticas educativas que deberían generar condiciones que allanen el terreno para esta generación, gestionando un aprendizaje de competencias que resulte motivador. Pero ya sabemos que en materia educativa la intención de los gobiernos no es otra que tumbar la ley de educación promulgada por el anterior: por aquí no se acaban los ninis. Y, en segundo lugar, la familia. Aquí deberían encontrar los jóvenes el apoyo fundamental con la enseñanza paterna en forma de educación en virtudes y valores humanos, que promuevan el sacrificio que supone el trabajo, el estudio y la vida ordenada. Pero nada de eso sucede tampoco. La mayoría de los hoy ninis han sido mimados en su infancia, y regalados sin freno en su pubertad en un consumismo desbocado a cambio de nada. Muchos padres no han estado.

Acabar con el fenómeno «nini» no está a nuestro alcance, pues tendríamos que ser suecos: cuando los hijos llegan a los 18 años se emancipan o les emancipan sus padres. O estudias o trabajas.