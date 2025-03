Ante nuestros ojos, y en el espacio de una generación, se ha verificado un progreso evolutivo que hubiera vuelto loco de contento a Charles Darwin ... y sin necesidad de irse a las Galápagos a buscar bichos raros. Olvídense de la tontería esa del debate y retengan este asombroso titular: los niños de ahora no guardan digestión y sin embargo están sobreviviendo al verano en un alto porcentaje.

Algo gordo ha tenido que pasar en el cuerpo humano en estos últimos treinta años y me extraña que no haya aún tesis doctorales sobre el asunto. El caso es que el agua fría de las piscinas ya no causa los terribles efectos que antes provocaba y contra los que nos advertían miles de madres y abuelas perfectamente coordinadas y adiestradas en el socorrismo. Tal vez hayan sido los pesticidas y los glifosatos o quizá el consumo desaforado de tomates transgénicos, pero el aparato digestivo infantil metaboliza hoy las ensaladas, el pollo asado y los helados a velocidades de vértigo cuando en mi época el bolo alimenticio, por pequeño que fuera, avanzaba con calma por el esófago y luego caía desmayadamente en el estómago, al que imaginábamos como una hormigonera perezosa que se tiraba dos horas largas dando vueltas y más vueltas mientras esperábamos al borde del colapso nervioso el momento exacto de meternos al agua sin poner en grave riesgo nuestra vida. Se alcanzaban en esos ciento veinte minutos cotas altísimas de aburrimiento y desesperación.

Desafiando la norma atávica por la que me rijo desde los cinco añitos, este verano me he propuesto yo mismo hacer un experimento y guardar solo media hora de digestión. A ver qué pasa. Estén atentos a las esquelas.