Un difícil equilibrio

Desde las Hurdes, Fernández Vara hizo su particular versión del aforismo que se adjudica a Mao, «mi enemigo me sitúa». El presidente de la Junta ... aseguró que no le gusta nada «de lo que le guste al independentismo», y no hay por qué no creerle. Podemos estar seguros, además, de que nada de lo que reclamen fuerzas nacionalistas desde territorios como Cataluña favorecerá a la región, cuando no han puesto en duda que se deba destinar dinero a la alta velocidad en Extremadura o se ha sugerido que el salario mínimo sea menor aquí, que todo el mundo es igual pero unos lo son más que otros. No solo reclaman para ellos, sino que procuran quitar a los demás porque saben que los recursos son finitos. Aunque no conviene confundir nacionalistas con todas las gentes y políticos catalanes.

En realidad, la inspiración de Mao viene, como es sabido, de Sun Tzu, cuyo principio máximo consiste en que el supremo arte de la guerra es lograr someter al enemigo sin luchar. Fue el socialista Borrell el que puso nombre a lo que en la guerra fría se llamaba distensión y él bautizó como la política del ibuprofeno con Cataluña; y cabe poca duda de que hoy el riesgo de que se rompa España y la fuerza de los independentistas es mucho menor que hace cuatro o cinco años. La última Diada de septiembre reunió en la calle a pocas más personas que un partido de fútbol en el Camp Nou. Desde el PP se argumenta que ya no les hace falta echar pulsos porque consiguen todo lo que se proponen, como sucede con la modificación a la baja del delito de sedición, el último capítulo del sometimiento que observan en Pedro Sánchez para conseguir continuar en el poder. El españolito de a pie ya no siente que la unidad territorial esté amenazada, pero hay temor al daño electoral en las autonomías Es obvio que si el PSOE gozara de una mayoría suficiente que no le hiciera depender de los nacionalistas catalanes, ni de otros, cambiar el Código Penal en este punto sería la última de las preocupaciones; otras veces, y con otras formaciones y territorios, se han hecho concesiones importantes también, en el plano político y en el económico, una realidad que nunca beneficiará a Extremadura. Pero también es cierto que un presidente tiene el deber de impulsar cambios y tomar decisiones si de ese modo se consigue mejorar la convivencia. Lo hizo el adusto Aznar en su día, acercando presos y llamando Movimiento Vasco de Liberación a ETA, gestos que seguramente pensó que salvarían vidas y es probable que así fuera. Cuando al arte de la guerra nos aconseja someter al enemigo sin luchar no quiere decir sin plantarle cara, sino siendo más listo que el otro. De lo que se trata es de que los cambios no sean un triunfo de quienes precisamente han querido romper esa convivencia. Es un difícil equilibrio sin duda. Ese es el drama actual de la geometría electoral que tiene España, y que consiste en que las fuerzas nacionalistas son claves para estar en la Moncloa; si tanto nos rasgamos las vestiduras por reformas como la sedición, está en las manos del votante apostar por un bloque u otro, PSOE o PP y sus allegados a lo sumo, para resolverlo. Aunque la ley electoral no lo pone fácil, en 2019 se tuvo esa oportunidad con Sánchez y Rivera y se desaprovechó. A los barones socialistas se les pregunta con frecuencia si temen que esa política con los independentistas les pase factura, pues lo que funciona para Madrid en ocasiones es inversamente proporcional a lo que conviene a Toledo o Mérida. Sí lo temen. Llegarán las elecciones y se podrá comprobar el grado de impacto de ese trágala. Pero puede ser un daño controlado. El indulto a los presos del 'procés' no generó la revuelta ciudadana que se aventuraba desde ciertas tribunas y desde la misma derecha. El CIS confirma que el españolito de a pie ya no siente del mismo modo que la unidad territorial esté amenazada, y que Puigdemont y compañía han dejado de ser un dolor de cabeza porque el ibuprofeno ha ido haciendo su efecto.

