Diferencias

Todavía hay alguna diferencia entre el fanático religioso y el tonto de capiwoke. Este, en manada, te puede hundir la vida. Y no todo el ... mundo es JK Rowling para poder aguantarlo. Pero no es lo mismo que te apuñalen en el cuello por indicación de unos barbudos a que te cancelen. En la presentación de un libro sobre los acontecimientos previos a la Guerra Civil, la presentadora se empeñaba en preguntar al autor si hoy no se daba en España la misma situación que antes de la sublevación militar. El autor le decía que podían coincidir algunas cosas, pero que no. Y la otra insistía.

El tipo que ha apuñalado a Salman Rushdie tiene menos años que la fatua. En la temporada nueve, Larry David había escrito el musical 'Fatua' e iba a la tele a hacer chistes de ayatolás. Recibió su propia fatua. Entonces la condena nos pareció simbólica en nuestro mundo tiquismiquis. Cada vez puede uno reírse menos de más cosas. Pero, de momento, no ponen precio a tu cuello.

