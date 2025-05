Los diez mejores

Comenta Compartir

Si tras el discursito de presentación del PERTE por parte de la ministra del extraño prestigio todavía hay quien ve en Yolanda Díaz alguien digna ... de ser votada, no entiendo nada. O sí, porque el reconocimiento es raro. Subjetivo. Esa señora con el escote Halter y el lazo al cuello hablando como Anne Igartiburu («¡Hola, corazones!», tuiteó Puebla), diciendo lo progresista, feminista y ambientalmente sostenible que es este Gobierno que defiende la paz, es insostenible. «Sé tú mismo, los otros papeles ya están cogidos», recomendaba Wilde. Pero a veces ser uno mismo es algo que no conviene exhibir. En marzo una revista sacó una lista de los 10 mejores porteros del mundo. Courtois lo recordaba después de ganar la Champions: «No digo que me pongan el primero… pero después de una temporada como esta, que no me pongan entre los diez primeros no tiene sentido». No busques sentido al reconocimiento. Puedes ser la mujer que susurra a los burros.

Opinión HOY