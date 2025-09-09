Dies impotentiae
MANUEL GONZÁLEZ HOLGUÍN BADAJOZ
Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00
A nivel político y en una nación tan plural como la nuestra, creo que carecemos de gobernantes ubicados en los tiempos que corren. Los dirigentes, ... en un elevado porcentaje y pertenecientes a todas las tendencias, rigen sin la categoría suficiente (faltos de preparación, sin rodearse de colaboradores apropiados, anclados en el pasado y con ansias de revancha, ansiosos por instalar la única verdad, dominados por el sesgo, corruptos e inestables). Y esta calidad no es otra que la de un estilo distinto para ejercer su labor de manera proporcionada. Ese trabajo es integrar a todos, para lograr una colectividad igualitaria donde la justicia, la libertad y no la arbitrariedad, tutelen.
Lejos de arreglar esta situación y al no existir resortes democráticos para controlar su labor, vemos como su tarea en el Congreso o en el Senado no se está cumpliendo, no están haciendo su trabajo. Lejos también de ser instituciones de diálogo constructivo y debate sincero, se han convertido en una mezquina e ineficaz fachada donde cada uno, en vez de luchar por todos los ciudadanos, se dedica a mantener su poltrona el mayor tiempo posible y, eso sí, siempre con una sonrisa hipócrita. No necesitamos a 350 diputados si todos opinan lo mismo, lo que dicta (raíz del termino dictador) su reverenciado líder.
¿Llegados a este punto, podría darse el caso de que se pusieran de acuerdo una o varias organizaciones criminales y lograsen, mediante la compra de votos y la corrupción, por ejemplo, hacerse con el poder? ¿En este caso, podrían gobernar sin resistencia al no existir las ya citadas herramientas para limpiar a la propia democracia putrefacta? ¿Y si uno de estos gerifaltes pierde la cabeza sufriendo un deterioro cognitivo, del sentido común o de la realidad? Me temo que, en esta situación, la feroz y nociva propaganda se activaría por parte del círculo, aquel que quiere seguir chupando del bote, para que la imagen del cabecilla caído siga dulcificada, y por mor la de ellos mismos, por desgracia para todos nosotros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.