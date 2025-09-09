Dies impotentiae

A nivel político y en una nación tan plural como la nuestra, creo que carecemos de gobernantes ubicados en los tiempos que corren. Los dirigentes, ... en un elevado porcentaje y pertenecientes a todas las tendencias, rigen sin la categoría suficiente (faltos de preparación, sin rodearse de colaboradores apropiados, anclados en el pasado y con ansias de revancha, ansiosos por instalar la única verdad, dominados por el sesgo, corruptos e inestables). Y esta calidad no es otra que la de un estilo distinto para ejercer su labor de manera proporcionada. Ese trabajo es integrar a todos, para lograr una colectividad igualitaria donde la justicia, la libertad y no la arbitrariedad, tutelen.

Lejos de arreglar esta situación y al no existir resortes democráticos para controlar su labor, vemos como su tarea en el Congreso o en el Senado no se está cumpliendo, no están haciendo su trabajo. Lejos también de ser instituciones de diálogo constructivo y debate sincero, se han convertido en una mezquina e ineficaz fachada donde cada uno, en vez de luchar por todos los ciudadanos, se dedica a mantener su poltrona el mayor tiempo posible y, eso sí, siempre con una sonrisa hipócrita. No necesitamos a 350 diputados si todos opinan lo mismo, lo que dicta (raíz del termino dictador) su reverenciado líder.

¿Llegados a este punto, podría darse el caso de que se pusieran de acuerdo una o varias organizaciones criminales y lograsen, mediante la compra de votos y la corrupción, por ejemplo, hacerse con el poder? ¿En este caso, podrían gobernar sin resistencia al no existir las ya citadas herramientas para limpiar a la propia democracia putrefacta? ¿Y si uno de estos gerifaltes pierde la cabeza sufriendo un deterioro cognitivo, del sentido común o de la realidad? Me temo que, en esta situación, la feroz y nociva propaganda se activaría por parte del círculo, aquel que quiere seguir chupando del bote, para que la imagen del cabecilla caído siga dulcificada, y por mor la de ellos mismos, por desgracia para todos nosotros.