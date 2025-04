¿Salida de vacaciones?

Comenta Compartir

Llegan las vacaciones. Los medios de comunicación nos hablan de ellas con titulares como «Vacaciones prohibitivas» o «Los españoles tirarán la casa por la ventana ... en las próximas vacaciones de verano». En las televisiones machaconamente nos proyectarán imágenes de carreteras colapsadas, estaciones de tren, aeropuertos, playas, restaurantes… todo abarrotado. Entrevistas a los que salen, a los que vuelven. Y sí, es para alegrarse que muchas personas puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones; entre otros motivos, por la inyección que esto supone para la economía. Por cierto, dados los elevados precios, es muy deseable que la subida conlleve también mejores salarios para los trabajadores de la hostelería. Desconozco qué porcentaje de españoles disfruta de vacaciones de verano. La misma pregunta me hago en las desbandadas que se producen en la –para mí, mal llamada– Semana Santa y otros puentes y acueductos. Parece que todos salimos. Y no, no creo que sea así. Sería muy oportuno que también se informase, se entrevistase, se ofreciesen detalles de quienes por uno u otro motivo no cogen vacaciones, no llenan hoteles ni playas ni toman medios de transporte. Ello nos daría una imagen más completa de la situación real de los españoles, especialmente en el plano económico. Es más que deseable que todos los que lo deseen puedan disfrutar de unas vacaciones saliendo de sus localidades de residencia, a cambiar de aire e incluso a descansar. Por lo que a mí respecta, me siento contento por no tener que salir en verano más allá del pueblo de nacimiento. Buenas vacaciones y mucho cuidado con los desplazamientos y con la playa.

Cartas al director