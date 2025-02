Iglesia en la línea de salida

Hace unos días hablaba con un compañero de tertulia sobre la presencia de los cristianos en la calle, algo que nos ocupa y preocupa desde la creencia de que somos cristianos. Coincidimos en el diagnóstico: estamos ante una Iglesia que mira más al pasado que ... al presente y al futuro. Presencia residual en el mundo de hoy, sin liderazgo alguno, muy fracturada, dividida, con un futuro más que incierto porque viniendo de una realidad irreal somos incapaces de ofrecer una foto en color, habiéndonos quedado en el blanco y negro. Cristianos adormecidos, tibios, conformistas, desgastados, desilusionados, hastiados. No estamos en la calle. Cierto que hay comunidades parroquiales, grupos, asociaciones y movimientos diversos que, por libre y pocas veces unidos, realizan acciones de sensibilización o de intervención.

Pero ¿dónde estamos, con independencia y no dependencia del partido que gobierne? Se nos esperaría reclamando, clamando por la paz, por la justicia, por el acceso a la vivienda, por los excluidos, por erradicar la pobreza, por los migrantes, por las terribles muertes en los mares, por la violencia de género y los asesinatos de mujeres, por el apoyo a las familias, por la dignidad, por el respeto a la diversidad, contra el narcotráfico, por el futuro de los jóvenes, por y contra....

No, la Iglesia de antaño no la queremos, no volverá. Era, para mí, como he significado anteriormente, irreal. Se están vaciando los templos, los conventos, los seminarios diocesanos. Hoy se juega en otro campo, un terreno al que hay que adaptarse. El Evangelio tiene plena capacidad para ello, tiene mucho que decir y estamos llamados a proclamarlo y, lo que es más, a vivirlo. Y sí, cierto que hay muchas personas comprometidas que están dando un gran testimonio desde la fe que profesan, pero o damos un vuelco o volcamos.

Hace unos días se presentaba en Badajoz la Semana Santa. Muy bien ello y también ese interés de muchas ciudades en que esa semana sea declarada de interés turístico, pero a lo que los cristianos tenemos que aspirar es a que sea de interés religioso.

Nuestro admirado papa habló y remacha eso de la Iglesia en salida. Y sí, pero resulta que no hemos traspasado la línea de salida: nos hemos quedado en ella.