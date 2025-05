Reconocimiento al veterano

Comenta Compartir

El día 13 de mayo se conmemoró el 181 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. Entre los actos organizados, el día 12 se ... llevó a efecto la colocación de una placa dedicada a los guardias civiles veteranos en el claustro del acuartelamiento de Santo Domingo en Badajoz. En ella se reconoce y agradece la meritoria labor, vocación de servicio, entrega y lealtad de los componentes del cuerpo veteranos. Hermoso y justo gesto por parte de la institución, a la cual agradecemos profundamente el detalle; y más concretamente, al general jefe de la Zona de Extremadura y teniente coronel jefe de la Comandancia, quienes descubrieron la placa. Sensible a todo lo que representa el veterano, en julio de 2022 se promulgó una orden general por la que se regula la relación institucional con el personal retirado de la Guardia Civil. Me arrogo la representación de todos los veteranos para dar las gracias a quienes desde el servicio activo nos acogen con cariño y respeto, a la vez que hago una llamada a corresponder por nuestra parte para estrechar lazos y establecer vínculos entre todos los componentes de nuestra querida Institución en cualquier lugar en que nos encontremos. Por distintos motivos –algunos muy tristes– muchos no alcanzaron ese escalón. Todos están en nuestras mentes y corazón. Entre todos hemos forjado la historia que nos avala y que, en beneficio de una sociedad a la que nos debemos, hay que seguir escribiendo con la observancia de las normas que nos guían. Reconocimientos como este se tendrían que extender a muchos colectivos que en justicia los demandan.

Cartas al director