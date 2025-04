Prioridades más allá del 28-M

Comenta Compartir

Los políticos deben conocer cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos, y una vez identificadas, priorizarlas desde la viabilidad y el realismo para ejecutarlas. ... Desde mis inquietudes y otras que me llegan expongo las que siguen. Proyecto de viviendas sociales –alquiler– y de protección oficial. El Gobierno central habla ahora de hacer viviendas sociales. Al respecto, es muy lamentable el tiempo que lleva deshabitado el bloque de la Guardia Civil: más de 80 viviendas que no se han arreglado ni han sido adjudicadas. Parece ser que las familias que ocuparon algunas de esas viviendas no podrán optar a su adjudicación. Habría que encontrar alguna solución. Aunque en parte exceda de las competencias locales y autonómicas, planes de empleo especialmente para los jóvenes y escuchar sus inquietudes. Reparto del trabajo y reducción de horas. Dotar a los colegios de los sistemas adecuados para hacer frente a los rigores del calor y del frío. Construcción de residencias de mayores accesibles económicamente. Plan de choque para los barrios más desfavorecidos, con estudio exhaustivo de zonas concretas y circunstancias. Contraprestaciones por determinadas ayudas sociales. Órgano de coordinación entre Cáritas, Cruz Roja, comedores sociales, servicios sociales, economato social... Aumento significativo de trabajadores sociales y educadores sociales. Respecto al Banco de Alimentos, hay que replantearse el reparto de alimentos. Base de datos común; se proyectaba, pero parece que está paralizada. Buscar formas viables para potenciar el comercio en el centro de Badajoz. Incrementar los servicios sociales, previo estudio de sus necesidades. Centros de reunión para mayores y jóvenes: propiciar charlas y encuentros. Medidas eficaces para combatir las consecuencias desfavorables del cambio climático. La lista sería interminable, cada uno tendremos una. Hay que priorizar y ejecutar con sujeción a las necesidades más perentorias y no en función de los votos que den.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora