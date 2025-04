Peligrosidad en vías urbanas

Comenta Compartir

El desgraciado y lamentable accidente de hace unos días en la avenida Sinforiano Madroñero de Badajoz en el que falleció una mujer me lleva a ... escribir sobre lo que llevo tiempo pensando. Son muchos los factores que hacen a esta avenida, al igual que a otras vías de Badajoz, especialmente peligrosa. Las razones que llevan a ello son múltiples y deben ser objeto de estudio por los expertos. Las marcas viales son un jeroglífico; a los cuatro días de pintadas ya no se distinguía la señalización, líneas sobre líneas. El carril bici, algo muy loable, ha venido a complicar un poco más la elevada circulación que soporta a determinadas horas. El riesgo cero ya sabemos que no es posible, pero sí adoptar medidas eficientes para reducirlo. Pasa, entre otras acciones, por la actitud de los conductores y la de los peatones, ambos sentimos miedo por la peligrosidad que se advierte. Exceso de velocidad, prisas, distracciones. Peatones y corredores que atraviesan sin extremar las precauciones y en ocasiones sorprendiendo al conductor. El peatón se tiene que detener y no pasar hasta que los vehículos estén parados. Ahora vienen días –por cierto, no sé por qué– de euforia desmedida que incrementará el peligro. Respetemos las normas, respetémonos y pongamos todos de nuestra parte.

Temas

Cartas a la directora