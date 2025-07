Comenta Compartir

Me preguntan qué espero del nuevo papa León XIV, a lo que respondo que no me he formado opinión. Ello me lleva a preguntarme qué ... esperará él de los cristianos y, más allá de él, las muchas personas que se preguntan dónde está ese Jesucristo que decimos seguir. Si quienes así nos declaramos somos capaces, desde un profundo discernimiento, de contestar con sinceridad a ese interrogante y mostrar a través de nosotros a Jesucristo, quizás hayamos dado con la clave de lo que se espera del nuevo papa y de nosotros: no es otra cosa que esforzarnos en el día a día en vivir, en hacer presente cada uno, en el lugar que estemos, los valores del cristianismo; hacerlo desde la realidad, con la humildad, las flaquezas, dificultades y limitaciones que ello conlleva, pero con el convencimiento de que es mucho, mucho lo que se puede aportar ante tanta desigualdad, dolor y desesperanza. Para mí el cristianismo constituye un amplio y valioso programa que trasciende en toda su extensión lo puramente religioso para incardinarse en todo lo humano.

