Donación de órganos del joven de 22 años

En la tarde del día 16 de este mes me encontré en un centro comercial con un compañero de los años 60 en el colegio ... de Nuestra Señora de la Granada de Llerena. Tras el saludo de rigor, me contó que sufre una enfermedad, consecuencia de la cual no le funcionan los riñones. Se está dializando y en espera de ser trasplantado.

En las primeras horas de la mañana del día 17 me llegó un whatsapp de un primo hermano en el que me comunicó que el sobrino de su mujer, un joven de 22 años vecino de Bienvenida que había sufrido un accidente de circulación el domingo pasado en Fuente de Cantos, había fallecido el día anterior. Sus familiares han donado los órganos. Con premura me traslado al Hospital Universitario de Badajoz para acompañar a la familia. Padres, hermana, tíos. No es necesario, por imaginable, describir la situación. En la puerta de la sala de familiares se nos acerca a mi primo y a mí una señora que nos pregunta si somos familia del joven fallecido. Emocionada, en nombre propio y en el de todos los trasplantados, da repetidamente las gracias por el gran gesto de los padres al donar los órganos de su hijo. Su marido, trasplantando hace años, se encontraba bien, aunque ahora estaba ingresado por otra patología. Mi primo y yo le invitamos a que, si así lo desea, pase a saludar a la familia. Ella accede y los dejamos solos un buen rato. Minutos después, desde la Unidad de Coordinación de trasplantes, con extrema amabilidad y empatía, se nos avisa de que la extracción de órganos ha finalizado. Seguidamente el féretro parte para Bienvenida. Qué durísimo trayecto, cuánto dolor, cuánto desgarro, cuánto… Seguro que todo el pueblo y sus compañeros del Club Deportivo Monesterio les esperaban, consternados, rotos de dolor. Antonio ha fallecido, ha jugado en esta tierra su último partido. Sus órganos darán fuerza, salud, vida a otras personas para que, a su vez, estas sigan ganando en el encuentro de cada día. Lo anterior dice mucho y avala que Extremadura en el pasado año alcanzase una tasa de 59 donantes por millón de habitantes. Un total de 62 personas dieron sus órganos. Para lograrlo hay detrás muchos profesionales y, en especial, el donante, el familiar. Me permito una llamada a hacernos donantes; y, siempre y en especial en estos días, a tener la máxima prudencia al volante.

