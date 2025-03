Asambleas diocesanas

Comenta Compartir

Nuestro arzobispo ha convocado (y ya se están desarrollando) cinco asambleas: cuatro para escuchar a jóvenes, consagrados, sacerdotes y laicos y una quinta conjunta. Desde ... ahí se pretende elaborar el plan pastoral para los próximos años. Me parece muy oportuno y necesario. Personalmente me preocupa el momento por el que pasa el cristianismo, y no tengo claro si esa percepción es como consecuencia de una crisis de fe o una respuesta de esta. Mi discernir sobre el origen de esa situación me lleva a muchos interrogantes, entre ellos: ¿De dónde venimos? (Para mí, de una realidad irreal. Desgranar lo que quiero decir con ello sería extenso) ¿Dónde estamos? ¿Dónde no estamos y debemos estar? ¿Dónde se nos pide que estemos? y ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ven? ¿Hacia dónde vamos? La Iglesia –formada por todos los cristianos– debería pararse y, partiendo de esas preguntas u otras similares, tomarse el pulso con profundidad para hacer un diagnóstico real que le llevase a adoptar e implementar acciones que remuevan esas aguas de las que nuestro arzobispo habla. Hay que dar voz a muchas voces. Mayores y jóvenes. Para mí, a estos que serán quienes definan no solo el futuro, sino también, en gran medida, el presente. Si ese análisis solo lo hacemos quienes estamos en la Iglesia de una manera u otra, de una forma u otra, de un grado de implicación u otro, quedará muy cojo y limitado. Hay que hacerlo extensivo a quienes por un motivo u otro no están. Estos pueden dar una visión muy objetiva, valiosa. El desarrollo de esas asambleas puede ser un gran espacio para un profundo discernimiento que enriquezca desde la realidad actual ese plan pastoral.

