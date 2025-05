Transparencia y bulos

En su esperado plan de regeneración democrática que Pedro Sánchez ha presentado en el Congreso ha aludido como algo esencial la necesidad de la transparencia ... de los medios de comunicación y acabar con los bulos y noticias falsas provenientes de la derecha. Resulta cuando menos curioso que este tenga su origen después de los cinco famosos días de reflexión y a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por lo que debo deducir que antes todo en este país estaba perfecto. Pero cuando uno reclama la necesidad de transparencia de los medios de comunicación debe predicar con el ejemplo y esto no es el punto fuerte de nuestro presidente. Solo hay que recordar cómo ocultó deliberadamente quienes formaban parte del comité de expertos durante la pandemia –si es que algún día lo hubo– o cómo se ampara en la ley de secretos oficiales, de origen franquista por cierto, para no explicar su desmesurado uso del Falcon o más recientemente sus reuniones en Moncloa con el empresario Carlos Barrabés, socio de su esposa, entre otros muchos hechos más.

Con respecto a los bulos que por definición son todos aquellas noticias que no le interesan a Pedro Sánchez, sería un bulo decir que él es rubio con ojos azules pero no sería un bulo decir que está colonizando las instituciones con personas de su cuerda, a saber en el Consejo de Estado, Correos, RTVE, Fiscalía General del Estado, Banco de España, Hipódromo de la Zarzuela, etc. Estas, señor presidente del Gobierno, son noticias acreditadas y contrastadas, no son fakes. También sería un bulo decir que el presidente es gordo y feo pero no lo sería decir que tiene colocados a siete amigos en el Tribunal Constitucional que se han encargado de convertir en héroes y mártires a quienes dilapidaron más de 600 millones de dinero destinado a los parados de Andalucía, cuando 17 jueces anteriormente ya habían considerado que sí existía delito. Por ultimo, sería un bulo también decir que el presidente español nunca cambia de opinión pero no lo sería decir que su amigo José Félix Tezanos no tiene credibilidad y aun así lo mantiene, ya que siempre le da ganador de las elecciones y el presidente siempre pierde.

Pero si aún así considera que son bulos, adelante con su lucha y ya veremos como acaba usted.