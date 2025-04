Sobre el centro Marcelo Nessi

Comenta Compartir

Leo con atención la noticia publicada por HOY en la cual se hace referencia a las conclusiones a las que llega el Mecanismo Nacional de ... Prevención de la Tortura (MNP) sobre las múltiples deficiencias que han observado en el centro de internamiento Marcelo Nessi de Badajoz. Durante toda mi trayectoria profesional he estado vinculado directamente a Instituciones Penitenciarias y he tenido la ocasión de conocer de primera mano cómo se las gastan este tipo de organismos y este en concreto está adscrito al Defensor del Pueblo y, curiosamente, ¿de quién depende el Defensor del Pueblo? Pues eso, según diría nuestro presidente del Gobierno, y me viene a la cabeza otra pregunta, ¿quién gobierna en la Junta? Pues eso. Se conoce con estos antecedentes que durante el mandato de Guillermo Fernández Vara todo fue de maravilla y el centro Marcelo Nessi fue una referencia mundial en el modelo de internamiento por medidas judiciales. Mientras desde su desconocimiento de lo que es un centro de internamiento, este organismo señala como una de las deficiencias más relevantes «el uso de la fuerza desproporcionada en las contenciones» y se olvida de señalar en el mismo informe que el personal de dicho centro, y en especial los vigilantes de seguridad, es agredido continuamente por los internos, algunos con secuelas muy graves, y siguiendo con que no tienen sillas, mesas o duchas cuando estas tanto en estos centros como en los penitenciarios de esta antigüedad son todas comunes, al igual que las mesas suelen estar ancladas al suelo para evitar la fabricación de «pinchos carcelarios» que pongan en peligro la seguridad de las personas. Afortunadamente todas estas «deficiencias» no han sido observadas por la Fiscalía tanto de Badajoz como de Cáceres y estos no reciben asignación económica de Naciones Unidas como los señores del MNP, que a buen seguro ya han justificado su pertenencia a dicho organismo y percibido buena retribución.

Cartas al director