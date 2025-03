A Rafael Lemus

Comenta Compartir

He leído con atención y me ha dejado bastante desconcertado el artículo de Rafael Lemus del viernes en este diario. Permítame que haga alusión a ... algunas de las cuestiones a las que hace referencia. En primer lugar, en dicho artículo Lemus menciona una cuestión nada baladí, y es que según señala, solo hay en mi país tras el esquema electoral que ha quedado tras las elecciones dos fórmulas: o una coalición PSOE-Sumar o una de PP-Vox. Quiero pensar que por algún motivo justificado Lemus no acudió ese día a clase de matemáticas porque, si no me equivoco, la coalición PSOE-Sumar no da para gobernar, sino que es necesario acudir a quienes no quieren a mi país y están dispuestos a lo que sea para destruirlo, a los que curiosamente no hace referencia alguna. A lo mejor le suena que esos a los que ustedes necesitan han conseguido o van a conseguir que sus delitos queden mitigados, o lo que es lo mismo, como si no hubiesen hecho nada y han sido España y los españoles los que los han oprimido y torturado. Pero claro como ustedes sienten que España ha maltratado a esos pobrecitos nacionalistas, tenemos que compensarlos de alguna manera y ¿ cómo lo hacemos? No pasa nada, condonamos el 20% de la deuda, unos 15.000 millones de euros y ya está y además os cedemos la gestión de la vía ferroviaria de cercanías, con la falta que nos hace en Extremadura un tren de garantías, y no suficiente con ello te voy a perdonar por todo lo que habéis hecho, porque no tenéis la culpa, la culpa es del Estado español. ¿En eso consiste la coalición de progreso, señor Lemus? ¿Sabría usted definirme qué es una coalición de progreso? ¿Usted cree que así se consigue más igualdad entre los españoles? Por otra parte, y para terminar, le haré una pregunta que me gustaría que me respondiera ¿porqué hace usted alusión a Gürtel o Púnica y obvia, de manera intencionada, los fraudes ocurridos en los ERE de Andalucía cuyos autores van a ser próximamente indultados? ¿Eso es ser también progresista? Y a todo esto, los diputados socialistas extremeños están igual que usted a verlas venir y calladitos y, cómo no, progresando que es gerundio y si no eres de derechas.

Cartas a la directora