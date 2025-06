Comenta Compartir

Desde que tengo uso de razón el Partido Socialista Obrero Español ha sido el PSOE. Desgraciadamente ya no lo es hace tiempo, ya es la ... PSOE, es decir, una mafia. Ante los numerosos escándalos, un día sí y otro también, a los que nos tienen acostumbrados, que ya no asombrados, no queda más remedio que entender al PSOE actual como lo que es, una auténtica mafia. Tiremos de hemeroteca: Tito Berni y las prostitutas además del cobro de diversas mordidas que dio como consecuencia su dimisión, caso ERE con Conde-Pumpido de salvavidas, la trama Koldo y su jefe Ábalos por sus presuntos cobros irregulares de mascarillas en época del covid y vínculos, no presuntos, con prostitutas y la colocación de alguna en empresas públicas cobrando sin trabajar al igual que el hermanísimo mundialmente conocido maestro Azagra, el cual por no saber no sabía ni donde estaba su oficina, el 'caso Begoña' y Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, que no persigue delitos sino que al parecer los comete porque ¿de quién depende? Pues eso. Pero hay más como el 'Delcygate' o la «reforma judicial» de Bolaños a través de la cual se pretende controlar a jueces y fiscales y que ya ha dado lugar a un paro de los mismos previsto para el próximo 11 de junio. Y recientemente el ataque frontal al teniente coronel de la UCO por parte de una fontanera política de la PSOE, Leire Díez Castro y la que se le puede venir encima al secretario de organización, Santos Cerdán. Y, por ultimo, quiero hacer especial mención al secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ¿si es inocente para qué se afora saltándose a cinco compañeros? ¿Para qué al día siguiente se muestra partidario de eliminarla? ¿Piensa que los ciudadanos somos tontos? Esto es hoy, pero mañana habrá mucho más y esto no son bulos, son pura realidad.

Temas

Cartas al director