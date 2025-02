La gran reflexión

Comenta Compartir

La carta dirigida a toda la ciudadanía por parte de Pedro Sánchez ha sido realmente impactante. Es del todo punto inaceptable que su esposa haya sido objeto de denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias sin, de momento prueba alguna. No se lo ... merece, ya que nunca ha recurrido a cartearse con el pueblo, debe estar muy mal. No lo hizo con los indultos porque no tenía sentido que un político indulte a otro, con la rebaja de los delitos de malversación de caudales públicos, con la pretendida ley de amnistía a cambio de siete votos, con la insufrible subida de impuestos a los que estamos sometidos, Sánchez nunca atacó a familiares de sus adversarios políticos ni pidió su dimisión, siempre fue fiel a sus principios y nunca cambió de opinión, ni tampoco cuando dijo que no pactaba con Bildu y se vio obligado a hacerlo, ni cuando no ganó ninguna de las elecciones a las que se presentó. Por estas cosas y muchas más le comprendo y debe reflexionar porque no se lo merece, no obstante estoy seguro que nunca me dejará solo y no dimitirá por favor, pero que prometa que no cambiará de opinión. La pelota está en su tejado pero si decide irse tampoco pasa nada. Ánimo presidente.

Temas

Cartas a la directora