Ricardo Cabezas y las pintadas

Ricardo Cabezas anda molesto porque han tenido que limpiar hasta seis veces la fachada del PSOE desde el 23-J por pintadas relacionadas con las ... decisiones políticas de su partido, agravadas ahora con la presunta trama de corrupción de las mascarillas de Koldo y compañía. Vaya por delante que son hechos reprobables vengan de donde vengan, sin embargo hay que decir que Cabezas es desconcertante por varios motivos. En primer lugar, proclama que están cansados de limpiar y pintar y que son los propios trabajadores de la sede quienes lo hacen. El señor Cabezas no se ha incluido en ellos, ¿es que limpian solo los trabajadores y para esos menesteres está al margen de ellos? ¿Acaso ha estado usted ocupado esos días y no ha podido ir a la sede a ayudar a los compañeros? ¿Hay alguna fotografía suya participando de la limpieza y pintura de su sede? Mucho me temo que no porque de lo contrario lo más lógico sería decir que pintamos y limpiamos todos. Por otra parte, no hay que ser muy avezado para entender que con sus declaraciones Cabezas está haciendo una velada acusación al PP y Vox de tener alguna implicación en este asunto. Si está seguro de que eso es así y tiene pruebas, ya está tardando en denunciar los hechos y si no las tiene mejor cállese.

Cartas a la directora