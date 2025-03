Por un beso se acabó todo

Comenta Compartir

Después de los incidentes ocurridos en la final del Mundial Femenino y que tuvieron como triste protagonista al presidente de la FEF, el señor Rubiales, ... me gustaría hacer algunas reflexiones. En primer lugar hay que dejar bien claro que su comportamiento el día de autos fue inaceptable, impresentable, indecente, irrespetuoso, impropio del máximo dirigente del fútbol nacional y todos los calificativos que a ustedes se les puedan ocurrir. Si bien todo ello es cierto y en la sociedad existe un consenso generalizado sobre ello, no es menos cierto que el famoso beso a la señora o señorita Hermoso no le convierte ni en un agresor sexual ni tampoco en un depredador sexual, hablar de ello en esos términos resulta cuando menos exagerado. Mas bien da la impresión de que el ya famoso beso ha sido la gota que ha colmado el vaso de una serie de despropósitos y comportamientos deleznables que han acompañado a este personaje desde que llegó a un cargo, por cierto, muy bien remunerado con unos 371.000 euros netos al año y que debe ser ocupado por una persona que tengo unos mínimos valores de comportamiento. De todos ellos habría que destacar su actitud de pepito piscinas en el palco que compartía con la reina y la infanta de mi país agarrándose los genitales, no se sabe muy bien por qué, no tiene por dónde cogerlo, o la denuncia interpuesta por la arquitecta que había trabajado para él en su casa de Valencia y que le acusaba de pagarle con fondos provenientes de la AFE y que además le demandó por agresión. Asimismo su famoso viaje de seis días a Nueva York con una pintora mexicana presumiblemente con cargo a fondos de la Federación al igual que las presuntas comisiones percibidas por llevar la Supercopa a Arabia Saudí y sus recordados audios con Piqué. Y como no decirlo, las supuestas grabaciones ilegales realizadas a políticos sin olvidar la fiesta del chalet de Salobreña con chicas para la ocasión o el ático de lujo en plaza España de Madrid a cargo como no de la FEF. Pues bien, todo el mundo miro entonces para otro lado pero esto, repito, ha sido la gota que ha colmado el vaso y por una vez el Gobierno, aunque sea en funciones, ha actuado con rapidez contra este impresentable. Esperemos que el Gobierno también actúe con tanta celeridad ante otros problemas que angustian más a la sociedad española que el dichoso beso, como el tema de los okupas o las dificultades para llegar a fin de mes así como que un asesino o un prófugo de la justicia y golpista puedan dirigir los designios de un país al que ni quieren ni respetan, pero eso seguro que lo dejan para otro día.

