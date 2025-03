Vindicación del viejo maestro

El viejo maestro −tan joven por entonces− era uno de esos especímenes de la enseñanza clasista española que mostraba un trato diferente según se fuera ... niño pobre o niño rico.

Después de parvulario se iniciaba el primer curso de la EGB. A nosotros nos trasladaron fuera del colegio y nos llevaron a un edificio independiente, un centro interparroquial, en cuya segunda planta, al fondo, estaba nuestra aula. Aquel aislamiento administrativo −pues no había alumnos de otros cursos en el mismo edificio− se convirtió pronto en un régimen de terror durante tres años.

El viejo maestro aplicaba su método secular de «la letra con sangre entra», materializado casi diariamente en castigos severísimos a niños que apenas tenían siete u ocho años.

Cuando nos preguntaba y no sabíamos responder la lección, debíamos mudarnos de pupitre, de manera que quienes ocupaban los primeros puestos eran aquellos que siempre respondían bien: es decir, los hijos de los abogados y de los maestros, las niñas estudiosas, aplicadas e inteligentes. Los demás rumiábamos nuestra mediocridad y nuestra pobreza en los puestos intermedios o finales. Todo lo cual nos sumía en un aprendizaje cultural que defendía la existencia de clases sociales, de buenos y malos, de listos y torpes, de pobres y ricos.

Errar las preguntas del catecismo representaba una sentencia inculpatoria que recaía sobre nuestras manos en forma de furibundos palmetazos. Las manos nos ardían dolorosamente y muchos nos agarrábamos a los hierros de las mesas o nos metíamos las manos enrojecidas e hinchadas bajo las axilas para aplacar la sensación.

A los hijos de abogados y maestros, a las niñas aplicadas y estudiosas e inteligentes, el viejo maestro los trataba muy bien, con melosidad, con dedicación, como si en verdad les debiera algo. Quizás con hipocresía y con esa autocomplaciente remuneración moral de quien se sabe perteneciente a un grupo de elitistas.

A los niños pobres el viejo maestro nos dedicaba, en cambio, el desprecio, la humillación, el castigo físico, la bofetada a derecha y a izquierda. La cara se nos ponía como un pan y la cabeza y la piel nos latían después de aquellos capones y de aquellos tirones de patillas y de orejas, que nos hacían crujir los cartílagos.

Una vez me hice un corte profundo en una rodilla, que me llegó hasta el hueso. Me la vendaron y estuve una semana sin ir a la escuela. Cuando volví yo tenía la herida aún fresca, pero al viejo maestro no le importó castigarme de rodillas, supongo que por el catecismo o las matemáticas. ¿Qué extraño placer encontraría aquel monstruo al aplicar esos procedimientos?

Muchos años después supe que mi madre le regalaba de vez en cuando una docena de huevos −que por entonces, mediados de los 70, valían 25 pesetas− para que no me pegara.