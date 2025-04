Insultos y soeces

Los signos de degradación en la lengua que hablamos y que nos llegan del ámbito político son indicio de que algo también se ha estropeado ... en la sociedad. O de que quizás algo esté cambiando profundamente, pese a que aún no parece haberse tocado fondo. Sin embargo, ¿qué sociedad, en la historia, se ha mantenido sin cambios? Somos ese resultado sucesivo. Pero irrita, a los que nos consideramos puristas, el asalto al sentido común, al buen decir, a la elegancia del discurso. Nos turba el ataque continuo al idioma, que debería proponerse, en definitiva, como el lugar del entendimiento, la concordia y lo edificante.

La llamada clase política, o la casta, conforma en sí misma una lanzadera lingüística, una especie de acelerador de partículas, que difunde con asombrosa velocidad cualquier moda: expresiones, términos, eufemismos, a los que van asociados no pocas veces los errores y las graves deformaciones a las que se somete al idioma. El lenguaje político es un lenguaje comercial, muy práctico, que no suele detenerse en ciertas reflexiones sobre la lengua que emplea, porque no es su campo y porque poco le importa, más allá de lo demagógico y de lo comercial, es decir, de aquello que vende.

En tiempos ya pasados el lenguaje político era mucho más perfecto, más distinguido, incluso –hay que reconocerlo– más hermético. Pero hoy la formación cultural de los políticos, muchos de ellos ya hijos educativos de la Educación Secundarias Obligatoria (ESO) y la Logse, sorprende por su torpeza y su sordidez.

Todos los sistemas educativos en España desde el primer Gobierno socialista son vástagos de esta ley de educación, de la cual todos han venido arrastrando sus defectos, entre ellos el descenso del nivel cultural.

Los políticos influyen en los usos sociales con su modo de expresarse. Esos usos calan en la sociedad hasta el punto de que –cosa inédita, en lo que alcanzo– han logrado imponer ciertas modas, como la del lenguaje inclusivo y su pobreza implícita.

Es curioso que, en este sentido, estos usos sociales hayan abandonado el uso límpido y repleto de matices del «usted» y abrazado, por el contrario, este uso denominado «inclusivo» (exclusivo, en realidad, puesto que excluye), mucho más retardante, más pastoso, más torpe, más intolerable. La palabra puede constituirse en un poder espiritual o real, pero también en fórmula de la mentira. Junto a lo más puro, que es el poder de comunicación, el poder del diálogo y el entendimiento, está el poder de la destrucción y del afeamiento, la tergiversación y la manipulación dialéctica.

Y aquí hay que poner ya esas recientes palabras de la ministra Pilar Alegría Continente mediante las que critica «los insultos y soeces» recibidos de Isabel Díaz Ayuso. Si yo fuera el gran Francisco Umbral intentaría un espléndido artículo sobre la ignorancia gramatical de la ministra de Educación (en realidad, sobre todos los ministros y ministras, tres, tris, tras y trus que consuman sin prejuicio delitos contra los principios constitucionales). Pero por ahora me voy a reprimir, aunque esa insipiencia y los apellidos de la ministra dan para las 500 palabras.