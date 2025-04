Elogio del alumno disruptivo

Dentro del diverso panorama de las celebraciones mundiales para cada día del año, propongo instaurar el día del alumno disruptivo, un modelo muy extendido en ... el ámbito de la enseñanza pública (no sé si asimismo en la privada y concertada), además de promocionado indirectamente por las sucesivas leyes de educación españolas desde la Logse, y, además, consentido con impunidad por el mismo sistema. La ilustre memoria de este modelo de alumno se extiende ya desde los primeros pasos de esta ponderada ley, aunque ciertamente no sea ella la única responsable. Y es que el destino de aquel termina siendo el reconocimiento académico.

La palabra «disruptivo» en realidad no es hispánica, sino –como tantos otros neologismos– un préstamo del inglés, aunque su origen es latino (es decir, del latín, no de los países latinoamericanos). No obstante, el Diccionario de la RAE no recoge la variante «disruptor» (de uso frecuente entre profesores), sino solamente «disruptivo-a» y «disrupción» (en latín, «disruptio» o «diruptio»), pero tanto da, puesto que lo interesante es el significado original de la palabra, «rotura», «fractura» o «interrumpión brusca».

En efecto, el alumno disruptivo representa una rotura o una interrupción brusca en varios sentidos. En primer lugar, rompe el estatus de recepción y de colaboración –aunque sean pasivas– que todo alumno debería mantener por el hecho de ser alumno y de hallarse en un contexto educativo obligatorio (o no, en el caso del bachillerato, nivel que, independientemente de su carácter voluntario, contiene también notables ejemplos de lo mismo). En segundo lugar, rompe el derecho de otros compañeros a que la adquisición de conocimientos y directrices les llegue en condiciones idóneas (silencio, escucha, atención, cooperación, etc.). En tercer lugar, desvaloriza –inconscientemente– la inversión y la energía que el Estado proyecta sobre él (material gratuito, horas y profesores de apoyo, etc.). Inversión y energía presupuestarias, dirigidas a las infraestructuras, pero que también incluyen aspectos humanos, y no solo en el sentido salarial, sino moral y psicológico del profesorado.

En el alumno disruptivo se dan varios rasgos como patrón de conducta: su actitud es diaria y recurrente, no remite nunca (o su remisión es efímera) a pesar de las advertencias orales y escritas que recibe, coopera con compañeros de su mismo nivel de conciencia y, además, suele provocar, a medio plazo, estrés laboral entre los docentes. En este sentido hay un estudio reciente, elaborado por la organización 'Educar es todo' y Udima (Universidad a Distancia de Madrid), que pone de relieve el hecho de que «hasta un tercio de los profesores en España se ha sentido maltratado, mientras que cerca de uno de cada cuatro se autopercibe con síntomas depresivos», según algún diario digital y otras fuentes que repiten esta misma cita, aunque datos similares abundan en toda la prensa digital, y, por supuesto, en la bibliografía en papel. Sin embargo, no debemos restar valor al alumno disruptivo, porque, en su papel de víctima socio-familiar, en su contumacia, en su política de piñón fijo, en su herencia de mala educación e ignorancia del saber estar, siempre contestatario, nos da lecciones de eso que hoy se llama resiliencia (otro préstamo del inglés) y actualiza, en esa larga travesía que conforman la E.S.O y el bachillerato, el espíritu del explorador irlandés Ernest Shackleton, de manera que no es extraño verlo alcanzar, en un período razonable, niveles académicos inauditos, pese al manojo de asignaturas no superadas nunca que porta en su expediente y a su largo registro personal de amonestaciones y partes disciplinarios.