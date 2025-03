Comenta Compartir

Plácido Ramírez presentó en la feria del libro cien artículos publicados en esta sección de Plaza Alta. La mesa del escenario la componían Tomás Martín ... Tamayo (Campillo de Llerena Plácido (Puebla de la Reina) y Antonio Vera, (Azuaga). Trabajé con Antonio más de 15 años. Pasaba consulta en el centro de salud de Llerena. Me dijo que había creado la editorial donde publicaba Plácido y que había escrito una novela. Sorpresas que da la vida. Más de 15 años viéndonos y no conocía su pasión por la literatura. La presentación de Tamayo, sobresaliente, como siempre que le he escuchado. Admiro a las personas que hablan con soltura, sin apuntes. Pienso que escribe con esa misma fluidez y que las columnas que a otros nos cuestan horas, él las resuelve del tirón.

A Plácido también le he escuchado en varias ocasiones, suele llevar un guion escrito, aunque luego siempre improvisa y cuenta amenas anécdotas. El punto final lo puso Lola, nieta de Plácido. Lola, de 12 años, emocionó a los presentes leyendo la Plaza Alta que Plácido escribió a su madre cuando murió. No puedo terminar sin decirle a Joshua que llene, que con este cartel no queremos irnos.

