Manuel Unión

Sé de dónde vienes, le dije cuando le vi entrar por el polideportivo de la Granadilla. Vienes de la biblioteca.

Su rutina diaria, la rutina ... de un campeón que sigue cultivando mente y cuerpo a sus casi 80 años. Su primera actividad del día es leer los periódicos, luego entrenar. Me dijo que el último campeonato había conseguido cinco medallas. Acumula triunfos desde muy joven, cuando empezó a destacar en natación, vela, salto con pértiga, vallas y velocidad. No es famoso porque no ha sido futbolista, aunque sí preparador de baloncesto. Tiene alquilado un trastero donde guarda las medallas, porque no le caben en casa, otras las regala, a mí me regaló una que conservo como mía. Lolo es probablemente el mejor deportista que ha dado Badajoz, no solo por sus triunfos si no por la forma sana y sencilla de vivir el deporte, comparte con todo el que se acerca sus conocimientos. Hombre de vasta cultura y conversación apasionada, se le puede ver, además de en la biblioteca y la Granadilla, en acontecimientos culturales: presentaciones de libros, conferencias, exposiciones… Surgió hace unos años, en este periódico, una voz popular de lectores que a través de carta al director solicitaron que el polideportivo de la Granadilla se llamara Manolo Unión. Todavía estamos a tiempo.

