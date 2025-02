Comenta Compartir

Siento pena cuando regreso a Badajoz después de haber estado unos días fuera, sobre todo cuando es de noche y entro en la ciudad por la autovía. Se ve una ciudad oscura y triste desde que empiezan los concesionarios de coches, continua por la avenida ... del Diario HOY con la nula iluminación del pabellón Nuria Cabanillas, las Quinientas, el colegio de Guadalupe... Antes pasé por la rotonda del avión donde hay una novedad: un cartel gigante con la cara sonriente de Grajera. Un buen trabajo de los editores fotográficos que le han quitado ese aspecto de niño travieso que tenía en las fotos de Ciudadanos, ahora no parece pelirrojo. Grajera luce una impecable camisa blanca de esas que pegan con todas las chaquetas. A su lado, María Guardiola con una amplia sonrisa y una gran melena rubia. ¿Cuánto costarán estos carteles? qué pregunta más prosaica. Hablar de precio es de mala educación. En política no se habla de cosas insignificantes. Los partidos no son como las casas particulares, donde se acaba antes el sueldo que el mes. Gastar en publicidad es práctica común en política. El Ministerio de Igualdad publica propaganda de sus cosas en todos los periódicos.

Dicen que el cambio de luminoso de Infanta Cristina por Universitario costó 11.000 euros, aunque años después todo el mundo siga llamándole Infanta.

