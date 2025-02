Cambio de nombre

Comenta Compartir

Seguramente no debería escribir este artículo al ser parte interesada. No comparto la idea de cambiar el nombre del centro de salud Valdepasillas por Cerro ... del Viento, y no lo digo por la parte que me toca al tener que cambiar documentos guardados en mi ordenador con el nombre de Valdepasillas, ni por los cambios en los distintos programas informáticos, tampoco por el gasto que supone sustituir el cartel de la fachada, ni el de papelería, seguro que alguna imprenta se está frotando las manos. Lo digo porque no parece práctico como no lo fue el cambio de Infanta Cristina por Universitario, después de los años seguimos conociéndolo como Infanta. Son pocos los que llaman Celdrán a la avenida Villanueva a pesar de tener la estatua del alcalde en mitad de la calle. Hace años trabajé en el centro de salud de Llerena, no existía móvil, ni google maps. En algunos pueblos de la campiña, cuando se producían cambios de alcalde en las elecciones, las calles que en una legislatura se llamaban General Franco en la siguiente se podían llamar Dolores Ibárruri, Así que si enfermaba un paciente durante la noche, y tenía que desplazarse a esa localidad un equipo médico, el conductor se volvía loco buscando el domicilio del enfermo en esas horas en las que no había nadie por la calle para preguntar.

Opinión HOY