Dicen que tenemos tren rápido

Posiblemente si el estreno del primer tren rápido extremeño se hubiera producido hace siete años, cuando tocaba, sí hubiera sido motivo de una alegría colectiva, ... sí habría sido entendido como un día histórico. Pero lo que ha ocurrido este jueves, cuando un Alvia ha probado la línea de alta velocidad Plasencia-Badajoz, ha sido otra cosa muy distinta a pesar de las muchas autoridades, ministra incluida, que se subieron a sus vagones.

Sería injusto no reconocer que la entrada en funcionamiento de este tren supone un avance en la región, que desde luego es infinitamente mejor que los que venimos sufriendo, que el viaje de Badajoz a Madrid se acorta unos 50 minutos –han dicho– y, sobre todo, que por fin sobre el terreno vemos un paso adelante palpable tanto en el transporte de viajeros como de mercancías.

Pero lo que vamos a tener a partir del 19 de julio es un tren digno con un solo servicio diario, que ni es un AVE ni supone romper con el aislamiento ferroviario de Extremadura, porque lo único que hace es mejorar la conexión entre Badajoz y Plasencia. Bueno, en realidad con Monfragüe porque el estreno del tren rápido con la ministra, con salida desde Plasencia, ha sido la excepción. El Alvia no entrará más, según las paradas detalladas por Renfe, en el fondo de saco que es la estación de la capital del Jerte.

Así que tampoco resulta extraño que, a pesar del gran día, el nuevo tren arrancara con protestas en esta estación. Lo sorprendente, de hecho, es que no las hubiera en el resto en las que hizo parada. Aquí, al menos, colectivos como Milana Bonita, No al muro de Navalmoral y el Movimiento por el Tren Ruta de la Plata, apoyados por Unidas por Extremadura, acudieron a la puesta de largo para dejar claro que el avance que supone es tímido y que con este tren no se cumple ni de lejos con la deuda, esta sí histórica, que se tiene con esta comunidad. Hicieron una protesta sonora, aunque eran solo unos poquitos. Nada que ver con las grandes manifestaciones celebradas en Madrid y en Cáceres por el tren digno de antes de la pandemia. Pero esto es algo que nos ocurre con frecuencia, que nos desinflamos con facilidad.

«Lo que nos están vendiendo es humo, esto es la fiesta de la fotografía», dijo Juan Carlos López, portavoz de Milana Bonita, ese colectivo que contribuyó y mucho a que la reivindicación extremeña saliera de nuestras fronteras. «Esto es un paripé porque no está terminada la plataforma hasta Badajoz, porque hay problemas en los túneles, porque no va a haber electrificación; así que tenemos un tren que va un poquito más deprisa y que viene un poquito más limpio porque le han tuneado, pero nada más». Porque como nos ha explicado el periodista Juan Soriano esta semana en HOY, la puesta en servicio de la línea entre Plasencia y Badajoz es solo la fase uno de la entrada en funcionamiento de la alta velocidad en Extremadura, y esta primera fase ni siquiera está terminada. Tanto es así que la vía antigua que hoy todavía se asienta en buena parte del trayecto lastra la velocidad del tren por muy rápido que sea.

Pero después de esta fase quedan otras dos. En la segunda se encuadran los tramos entre Plasencia y Talayuela, hasta el límite con Castilla-La Mancha, que están en marcha y que su entrada en servicio se prevé para 2025 o 2026, pero vaya usted a saber. Y de la fase tres, entre Oropesa y Madrid, no hay nada hecho. Así que si para contar con un tren un poco más cómodo y rápido entre Badajoz y Plasencia, perdón Monfragüe, hemos tardado siete años, conseguir que llegue hasta Madrid, que al final es lo que de verdad interesa, puede quedar una eternidad.

Normal que el jueves la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reconociera que han tenido que pasar muchos años para empezar a terminar con una injusticia de la que, en mayor o menor medida, «todos hemos sido responsables» y dijera que «hoy no acaba nada, iniciamos muchas cosas más». Raquel Sánchez pidió incluso perdón por el agravio, este también histórico, que venimos sufriendo los extremeños.

Pero a estas alturas, aun agradeciendo sus palabras, lo que sería deseable es que el Alvia hiciera más viajes, que la frecuencia horaria supusiera de verdad una alternativa a la carretera aunque sea solo en la región, que esas muchas cosas que restan se agilizasen y, sobre todo, que la tomadura de pelo con plazos y fechas no se vuelva a producir. También que los extremeños no la volvamos a consentir. Pero para eso hace falta que las quejas y los lamentos salgan de la hora del café o de la caña y se lleven donde hay que llevarlos. Y el jueves en la estación de Plasencia fueron muy poquitos los que lo hicieron.