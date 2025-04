Quería definir a Yolanda Díaz, tan mimada por la prensa, como la gran esperanza blanca de la izquierda, pero –¡qué lección de humildad!– he visto ... que antes lo han hecho decenas de columnistas.

La gran esperanza blanca es un término acuñado en el mundo del boxeo. Los supremacistas americanos no soportaban que los negros le zurraran la badana, así que, a cada blanquito que apuntaba maneras, confundiendo deseo con realidad, lo encumbraban como «la gran esperanza blanca».

Es apasionante la historia de Jim Jeffries, blanco, y Jack Johnson, negro, por el título mundial de los pesados. Jeffries había dicho: «Ese Jack Johnson es un buen boxeador, pero es negro, y por ese motivo nunca pelearé contra él. Si yo no fuese el campeón me enfrentaría a él como a cualquier otro... pero lo soy, y el título no irá a manos de un negro mientras yo pueda evitarlo».

Burns, blanco, había perdido frente a Jonhson. La prensa, blanca por supuesto, pagó a un tal Jack London como reportero: «¿El combate? No hubo combate. Ni la masacre de Armenia podría compararse con la desesperada carnicería que hoy ha tenido lugar aquí. La pelea, si se la puede llamar tal, era como el enfrentamiento de un pigmeo con un coloso. Pero hay algo que ha quedado claro: Jim Jeffries debe salir de su granja de alfalfa y borrar la sonrisa del rostro de Jack Johnson. Jeff, ¡todo depende de ti ahora! El hombre blanco debe ser rescatado».

Escribe Alejandro Zambudio que «en España los periódicos son como verdaderos partidos políticos, en la medida en que interfieren, con énfasis específicos, en los modos de selección e interpretación de los acontecimientos». No diría que no. Elevamos a Iglesias, reportero de La Tuerka, y todos sabemos qué ha venido después. Mimamos a una tal Colau y vemos cómo está Barcelona y qué ha proliferado en ella.

¿Con Díaz a quién o qué, parafraseando a London, queremos rescatar?

¿Qué es un proyecto transversal, basado en el diálogo y en la pluralidad? ¿Será candidata comunista, partido del que no sabemos si es paradigma del ave fénix o del trile? ¿Con Garzón o con la esperpéntica coalición de Belarra, Montero...? ¿Con foulard o con kufiya? ¿Con Álex o con Francisco Javier? ¿Hermitage u okupas?

«Me gustaría que abandonáramos la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria». ¿Con la peor pandemia en un siglo, con el precio de la electricidad batiendo récords, con una inflación que vuela, con un paro en torno al 16,3%, nos sale con esto?

¿Qué visión tiene de España? ¿Con quién está cuando piden el derecho autodeterminación? ¿Con –¡ay Meritxell!– el pibe Rodríguez o la policía? ¿Bildu compañero de cama?

Permítanme que, al contrario que el cuarto poder, sea muy reticente a aupar alegremente personajes.