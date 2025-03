Días de vino

Comenta Compartir

Hay que ver cuando una inglesa se pone a ser fea, escribía con gracia Camba. «Las inglesas feas no tienen mas que cuatro articulaciones: dos ... para mover las piernas y otras dos para mover los brazos. Los codos, las rodillas, el cuello, la cintura, etc. son inarticulados». Hay que ver cuando un inglés se pone a ser borracho... En Downing Street hay (ha habido) 'vino de los viernes' durante toda la pandemia. Dormían la mona en los sofás y se despertaban ahí. Cómo no va a ser un inglés el que mejor ha escrito de beber. Kingsley Amis, claro, de quien su hijo Martin decía que «escribía sobre beber para aprovechar alguna de las horas que le dedicaba». En 'Sobrebeber' están recopilados 'Sobre el beber', 'El trago nuestro de cada día' y 'El estado de tu copa'. Eso sí, en lo de la resaca se le adelantó Emilia Pardo Bazán. Downing Street es un edificio sin balcones y una piscina. Porque si no, los viernes habrían sido de vino y de tirarse al vacío.

Opinión HOY