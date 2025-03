Días de nieve

Aquel domingo de enero de hace 13 años salí a ver la nieve. Cáceres parecía una postal del Ártico y, con el rímel corrido, mirada ... de mapache y la ilusión intacta, fui a regodearme en la blandura y el silencio de esa capa blanca y algodonosa, más amable a la vista que al tacto. La nieve es mejor de lejos, para contemplar desde una ventana, donde no cala hasta los huesos ni duele, donde no te hacen falta guantes ni chambergo ni mucho menos la metralla de Quechua. A veces la belleza duele, igual que esas verdades que se clavan como dagas. Pero aquella tarde no había quien se resistiese a esa nevada que se escapó de las predicciones y que convirtió esta ciudad desde la que escribo en una especie de sueño que muchos recorrimos como zombies enamorados, borrachos de hermosura y también sufriendo por la certeza de que todo eso desaparecería pronto, como lágrimas en la lluvia. No ha vuelto a caer otra igual, ni creo que lo haga pronto.

Para todos los que hemos nacido y vivido en la meseta, en este cálido sur de Europa, la nieve es un espectáculo sobrenatural. Crecimos arrobados por esas escenas de alta montaña de los dibujos de Heidi, evocando imposibles mañanas blancas. La nieve como regalo.

Aquí, donde llegamos en verano a los 42 grados y el estío dura media vida, también representa en cierta manera una anomalía el frío, este frío pasajero que se diluirá muy pronto, porque ya se oye el trinar de los pájaros por la tarde y la luz va ganando terreno, cada día un poquito más. Este frío episódico que nos hace ponernos la bufanda y el gorro casi como un folclore, como un ritual que nos es un poco ajeno y que no hacemos del todo con naturalidad, porque es que son tres días al año. He visto salir de su casa estos días a señoras y señores convertidos en verdaderos catálogos andantes de complementos polares, listos para marchar por la estepa rusa. Yo misma me he puesto bufandas por encima de mis posibilidades y he saludado en vano a conocidos que no me decían nada.

Hablando del tiempo podríamos pasarnos horas. Nos salva de ciertos apuros, ayuda a romper el hielo y a buscar esa complicidad de tribu, ese destino atmosférico que nos envuelve a todos. Buscamos en los cielos y en la Agencia Estatal de Meteorología esa predicción que nos dé alguna pista sobre nuestra vida, un anticipo sobre el día de mañana. El tiempo como tarotista que nos echa una mano rápida de cartas. Luce el sol, todo irá bien.

Porque nos pase lo que nos pase nos mojaremos bajo la misma tormenta, nos despeinaremos con el mismo ventarrón, sudaremos la gota gorda en agobiantes agostos de sequía infinita. Y hablaremos del tiempo para dejar de hablar de otras cosas. De política, de la guerra, de lo que cuestan las acelgas, de lo mal que hemos dormido, de lo poco que dormimos ya siempre.

Del último tuit, de la nota que me ha dejado la limpiadora sobre el teclado «(¡tirame la basura a la papelera!)», de lo difícil que es ser uno mismo, del sablazo del dentista, de la culpa que te infringes por eso que has hecho que en realidad no es nada. Y es mejor hablar del tiempo. De los cero grados en el termómetro, de la nariz colorada. De esa nieve que no vemos pero quisiéramos ver más porque somos, o fuimos, niños de meseta.