Días de libros

Tuve la fortuna de crecer en una casa con libros, cuando solo existían los de papel, y de aficionarme a la lectura en aquella época, ... cuando una portada hacía volar mi imaginación.

Reconozco que ha sido sencillo acostumbrarse al dispositivo electrónico, permite almacenar y trasladar sin ocupar espacio, y aunque leo casi siempre en él a menudo regreso al papel. Ahora, cuando veo mi ebook, apoyado donde lo he dejado la última vez, esperando ser abierto de nuevo, paciente y fiel como uno tradicional, solo veo un aparato plano y negro; su impersonal funcionalidad múltiple carece de la fuerza y garra que tiene un volumen.

Es verdad que cuando estoy leyendo una buena novela disfruto igual, sea de pastas o no, pero con lo que no podrá competir nunca el ebook es con el deleite de contemplar una buena portada.

Las portadas y los títulos son la tarjeta de visita de los libros, a veces una primera impresión puede atraer o ahuyentar. Cuando la editorial me mandó varias propuestas para la cubierta de mi último libro consulté a varios amigos, buenos lectores y de distintos campos. Una de ellos dijo que el azul de la portada en un expositor de libros llamaría su atención. Su opinión fue determinante.

De niña me intrigaba la portada de un libro que había en casa de mis padres, 'Lucrecia Borgia'; yo no sabía quién era ni qué había hecho para merecer tanto protagonismo, pero la imagen de la cubierta, en la que una mujer vestida de rojo permanece impasible mientras un hombre es acuchillado, me estimulaba a hojearlo; aquella fascinante portada, y que mi madre me lo quitara de las manos, me predispuso a adentrarme en sus páginas, algo impensable si la misma novela hubiera estado encerrada en un ebook. El mío es aséptico y desapasionado, 'see you soon', sugiere tímidamente desde su pantalla apagada.

Otro libro de tapas irresistibles, una soga con un nudo de ahorcado, llegó a mi casa a través del Círculo de lectores: 'Matar a un ruiseñor'. Con once años aprendí el significado de palabras nuevas sin buscarlas en un diccionario; pregunté solo una vez por un verbo que se repetía con obstinada frecuencia y conseguí incomodar a un adulto, ya no pregunté más.

Era adolescente cuando leí 'El resplandor', y recuerdo que la visión de la portada me inquietaba. El libro era inofensivo, desde luego, pero sabía lo que escondían sus páginas, y una sola imagen bastaba para imaginarme atrapada en el Hotel Overlook en el lugar de Wendy Torrance.

Hay títulos certeros que son exactos, 'Una música constante', 'Crimen y castigo', decir tanto con tan poco, o 'Bodas de sangre', lectura imborrable y cuyo rastro descubrí años después en un mercadillo en Braunschweig cuando reconocí, dibujados en una lámina, a algunos personajes del drama: Leonardo, la novia, que aún luce su vestido nupcial, un caballo, una casa encalada y la luna.

Lleva la firma de Dalí y sé que no es auténtica, pero tengo la fantasía de que la pintó para el libro de su amigo Federico, como una prometedora estampa de presentación.