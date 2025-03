El diamante de Trujillo

Por higiene mental esquivo las noticias que intuyo se multiplicarán de forma infinita en periódicos, radios o informativos de televisión hasta que su destello se ... ensombrezca u otro mayor lo releve. Es lo que sucede en la guerra de Ucrania. Al principio el debate estaba centrado en si Rusia era un Estado invasor, luego en si debía Europa ayudar con armas, y el miércoles, con todo el horror encima de la mesa, se apelaba a la consciencia y a las maniobras necesarias para que Putin no pueda irse de rositas, protegido por los contratos de impunidad que siempre firman los poderosos...

Para esta columna acostumbro a reservarme los frutos de mis búsquedas por las publicaciones que recogen anomalías informativas como si fueran diamantes de muchos quilates. El actor Leonardo di Caprio levanta pasiones renovadas en Trujillo, esa bella ciudad extremeña desbordante de luz y horas de sol, poseedora de suelo barato y disponible y afectada por la estampida demográfica. Al parecer Diamond Foundry, una empresa productora de diamantes sintéticos de la que el actor es inversor, siguiendo sus actividades comerciales en sectores sostenibles, ha elegido Trujillo para construir una factoría que generaría puestos de trabajo y destellos de muchos quilates. A juzgar por el entusiasmo de los 9.000 habitantes, parecía que el actor de 'Titanic' se dispusiera a vivir entre nosotros, pero se trataba de algo incluso más interesante.

Las fuentes de turismo de esta localidad no se limitan a los canales acostumbrados y tienen algo de insólitas. Además de sus palacios y conventos, la casa de Pizarro, sus maravillas gastronómicas, el pimentón de la Vera y la feria del queso, Trujillo se va haciendo con un ramillete de peculiares negocios que estimulan su riqueza. Nuestro país es uno de los preferidos para localizaciones cinematográficas y medio mundo vio Trujillo y sus castillos en 'Juego de Tronos'. Ahora me parece fascinante que acoja una fábrica de diamantes sintéticos y quién nos dice que no surjan más oportunidades. Los diamantes creados en laboratorio tienen casi las mismas cualidades físicas y ópticas que los que se extraen de la naturaleza. Resultan más baratos y se han puesto de moda por su sostenibilidad. Se emplean desde luego para jurar amor eterno, pero también para semiconductores que utilizan 5G. En 2020 se produjeron casi siete millones de quilates. China es el mayor productor del mundo seguido de India, EE UU y Singapur. En Europa es Rusia el mayor fabricante, así que si Trujillo lo hace bien, una cosa menos que tenemos que comprarle a Putin.