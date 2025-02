Los diálogos del Womad

Las conversaciones para acordar las características del próximo Womad Cáceres han comenzado esta semana con una muy discreta reunión en Madrid entre la consejera de Cultura de la Junta, Nuria Flores, y la responsable del festival en España, Dania Dévora, de la que apenas nada ... ha trascendido. Lo único que está más o menos claro a día de hoy es que ambas partes están por la labor de que, tras dos años de parón obligado por el coronavirus, el Womad regrese el próximo mes de mayo a las calles y plazas del casco antiguo cacereño. Uno de los puntos de tensión en las negociaciones parece ser la duración del contrato, que los directivos del festival quieren, lógicamente, que siga siendo plurianual como hasta ahora, mientras que las administraciones extremeñas preferirían un compromiso de carácter más puntual que se fuera renovando edición a edición.

Si Cáceres ha echado o no de menos el Womad estos dos últimos años es algo que convendría analizar. No me refiero a las opiniones y gustos particulares, que cada uno tendrá los suyos, sino a poner sobre la mesa de una vez por todas lo que este festival aporta a la ciudad con datos lo más objetivos posible, el famoso 'informe de impacto' del que tanto se habla y que nadie ha visto. Ya sabemos que la importancia de un evento de estas características no se puede limitar solo a su repercusión económica porque hay intangibles ligados a aspectos culturales y sociales que resulta difícil cuantificar, pero aun así estaría bien hacer las sumas y las restas que ayuden a decidir si, tres décadas después, el Womad sigue siendo lo que Cáceres necesita y si todavía merece la pena dedicarle cada año más de 400.000 euros de dinero público. Supongo que es lo que está tratando de decidir la Consejería de Cultura antes de someter a la consideración de las demás instituciones del Consorcio Gran Teatro el principio de acuerdo que se pueda alcanzar (o no) con Womad España para la continuidad del festival. La sensación que transmiten los dirigentes responsables de tomar la decisión cada vez que se les pregunta si el Womad sigue adelante es que la idea, desde luego, no les entusiasma. La ilusión con la que se hablaba del festival desde las instituciones en los primeros años se ha ido diluyendo. Si sigue adelante es principalmente por la fuerza de la costumbre, y también por un cierto temor a que desde algunos ámbitos se pudiera interpretar una eventual cancelación definitiva del contrato como «otra cosa más que le quitan a Cáceres».

Sea como sea, hay algo que nadie puede poner en duda: si al final hay Womad, como todo indica que ocurrirá, decenas de miles de personas saldrán de nuevo a la calle en los primeros días de mayo para llenar la ciudad de vida.