Comenta Compartir

Al ser humano, especialmente al español, le pirra revolver el pasado. Franco está más vivo que nunca. Pero todavía podemos ir más atrás, que tenemos ... a la Dama de Elche en las noticias. Que la devuelvan. Si no fuera por Franco y sus componendas con Pétain, la Dama de Elche estaría en el Louvre haciendo compañía a la Victoria de Samotracia como si fueran las hermanas Gilda de la antigüedad. Frente a otras obras de arte, a la Dama de Elche no la expolió ningún francés. La vendieron antes de que en España hubiera leyes de protección del patrimonio. Parece que la directora general de Bellas Artes ha dimitido por no estar de acuerdo con el «federalismo cultural» de Iceta (desde el ministerio dicen que quería volver a la universidad). Podrán llamarle federalismo, pero es acabar, de forma muy paleta, con la identidad de la nación española que representa un museo nacional. También se reclama la Lex Flavia Malacitana. Tú a Elche, yo a Málaga.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY