Devolver la rima

Comenta Compartir

No siempre los jueces son contrapeso del poder ejecutivo porque luego vienen los indultos y las madres mías. Pero lo que el Gobierno catalán hace ... dictando decretos e ignorando a la Justicia por el 25% de español en las escuelas (¡el 25%!) tiene una respuesta clara si fían la ocurrencia a lo que tarda el Tribunal Constitucional en ponerse a trabajar. No sé si lo del aborto es ejemplo. Da la impresión de que esa dilación es intencionada. ¿Pero por qué no se agiliza un procedimiento rápido y una respuesta consecuente a ese desacato vía decreto a los tribunales? La intención y la burla van por esperar años. Como una gran empresa dilatando las demandas de los ciudadanos mindundis. Haciendo que se cansen y arruinándolos en los juzgados. Pero no es el caso. Si la respuesta del Govern es hacer la rima con el 25, que tenga una réplica adecuada. Nada, que lean todo el día a Ramon Llull. Que en España todo está carísimo y es lo que nos importa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY