Una deuda insostenible

La guerra en Ucrania, cuya duración y consecuencias últimas son impredecibles cinco meses después de su inicio, no solo ha frenado en seco la recuperación ... económica posterior a la pandemia. Al disparar la inflación hasta niveles desconocidos en varias décadas por el encarecimiento de la energía, la escasez de materias primas y los bloqueos en la cadena global de suministros, ha acelerado el previsto giro en la política monetaria de los bancos centrales, que además será más intenso de lo que cabía esperar. La subida del precio oficial del dinero en medio punto aprobada el pasado jueves por el BCE es una prueba de ello, poniendo fin a una etapa de excepcionalidad, prolongada durante once años, en la que ha permanecido en el 0% para favorecer el crecimiento. A ese aumento seguirán otros a partir del verano. Está por ver el éxito del alza de los tipos en su objetivo de amortiguar la escalada del IPC. Lo que es seguro es que la medida añade presión sobre los países más endeudados al obligarles a destinar más recursos a su financiación que o son detraídos de otras partidas de gasto o engrosarán un déficit que Bruselas exigirá disciplinar más pronto que tarde.

España es un caso de libro. La deuda de sus distintas administraciones ha ascendido en mayo a un récord de 1,456 billones de euros tras aumentar en casi 54.000 millones en el último año; en buena parte, por los incuestionables esfuerzos para mitigar los efectos de la covid. La Airef calcula que el coste adicional en intereses rondará los 32.000 millones anuales. La suspensión hasta 2024 de las reglas fiscales de la UE, que nuestro país está muy lejos de cumplir, y la necesaria adaptación del Pacto de Estabilidad a la nueva realidad postpandémica no pueden ser esgrimidas como excusas para mirar hacia otro lado cuando el desfase en las cuentas públicas ha alcanzado cotas difícilmente soportables y su creciente factura pende sobre una amenaza sobre los Presupuestos.

El problema no es nuevo. Hace tiempo que el Gobierno debió elaborar y pactar con la oposición un calendario creíble para reducir la deuda de forma paulatina sin ajustes traumáticos ni dañar la calidad de los servicios públicos. El aire preelectoral existente no ayuda a ello. Pero antes o después será inevitable emprender esa tarea. Siempre resultará preferible hacerlo por voluntad propia, para no endosar una carga insostenible a las futuras generaciones, que por imposiciones exteriores.