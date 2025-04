La deuda de Cáceres con Dionisio Hernández Gil

La figura de Dionisio Hernández Gil, arquitecto recientemente fallecido (Cáceres 1934-Madrid 2021), merece un reconocimiento de la ciudad de Cáceres por los hitos contraídos ... en beneficio de esta durante su extensa trayectoria profesional desde el Ministerio de Cultura, primero como inspector técnico de Conjuntos Históricos del Patrimonio en 1976 , segundo como subdirector general de Restauraciones de Monumentos desde 1981 y posteriormente como director general del Instituto de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural de España, hasta la entrada en vigor de atribuciones cedidas a las comunidades, que en Extremadura se produce el 25 de febrero de 1983.

Su intervención esencial está íntimamente unida a su gestión, impulso, tramitación y consecución de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad el 24 de noviembre de 1986. Tuve el privilegio de estar presente en la Alcaldía de Cáceres, cuyo regidor era Juan Iglesias Marcelo, en el momento que le avanzó el dictamen de la Unesco, unos días antes de su proclamación oficial.

Aunque este hito es suficientemente importante para su reconocimiento, no se queda atrás su labor desde el Ministerio de Cultura, en los que 'regó' de actuaciones de restauración a toda la región extremeña, y en muchos de los casos tuve la gran satisfacción de colaborar en su gestión y ejecución. En ellas no solo intervino como arquitecto encargado de su selección, sino que por su intervención directa se consiguieron las financiaciones necesarias, provenientes del Ministerio de Cultura, para su ejecución. En este ámbito, las restauraciones y rehabilitaciones fueron de gran calado tanto por su calidad como cantidad: el Teatro Romano en Mérida, las murallas y la Catedral de Coria, las iglesias de Santa María y San Martín en Trujillo, la Mayordomía del Monasterio de Guadalupe, la Alcazaba de Mérida, la Alcazaba de Badajoz, la Basílica Visigótica de Alcuéscar, el Convento de San Benito en Alcántara (frente y teatro de la fachada de Carlos V), la restauración de las murallas de Alcántara, etc.

A ellas hay que sumar las actuaciones concretas que desarrolló en la ciudad de Cáceres: la intervención en el recinto amurallado de Cáceres (tramo del Arco del Cristo a Torre de los Pozos), la restauración del Arco del Cristo, la rehabilitación en la plaza de los caldereros para el Vicerrectorado de la Universidad de Extremadura (con aportación de un magnífico mural de azulejería con diseño original de su autoría) y la rehabilitación del Palacio de la Generala también en dicha plaza, el Archivo General Provincial junto al Palacio de Toledo-Moctezuma, la restauración de la ermita del Espíritu Santo (extramuros), etc.

No puedo dejar de reseñar su importante papel como arquitecto de edificios significativos en el desarrollo moderno de la ciudad, algunos como modelos de la arquitectura cacereña de los últimos 40 años, otros en los que tuve el privilegio de intervenir en su construcción, pudiendo constatar su extenso conocimiento de arquitectura, así como su dominio de la ejecución, de los procesos de construcción y de los materiales. Algunos de los más reseñables son el Hotel Alcántara en la avenida Virgen de Guadalupe (en el que utilizó de forma novedosa el ladrillo blanco, silicocalcáreo, y pintó personalmente los murales), el edificio 'La Rosa' (con un tratamiento singular de la fachada de ladrillo visto aplantillado), el 'Confebesa' (con aplacado de piedra caliza) y el residencial en la plaza de América, entre la avenida Antonio Hurtado y la de Portugal.

Todo lo expuesto avala indiscutiblemente el mérito de Dionisio Hernández Gil a recibir del Ayuntamiento de Cáceres como del Colegio de Arquitectos de Extremadura el reconocimiento debido.